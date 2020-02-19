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4-летний мальчик играл с наручниками и защелкнул их. На помощь пришли спасатели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске мальчик играл с наручниками и случайно застрял в них.
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Оказалось, что мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел их на ноги и защелкнул. Родители около часа пытались их снять своими силами, но безрезультатно.
На помощь пришли спасатели. Мальчик сидел и ждал помощи спокойно, но когда увидел спецоборудование – расплакался.
Работники МЧС решили использовать более простые инструменты, чтобы ребенок не пугался. Наручники перерезали при помощи напильника и плоскогубцев.
На освобождение понадобилось около 15 минут. После чего ребенок сказал, что станет спасателем, когда вырастет.
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Новости Беларуси. В Минске мальчик играл с наручниками и случайно застрял в них. По информации МЧС, вечером 18 февраля с просьбой о помощи обратились родители...
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