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4-летний мальчик играл с наручниками и защелкнул их. На помощь пришли спасатели

19.02.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мальчик играл с наручниками и случайно застрял в них.  

По информации МЧС, вечером 18 февраля с просьбой о помощи обратились родители 4-летнего ребенка. Они попросили снять с его ног наручники.  

Оказалось, что мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел их на ноги и защелкнул. Родители около часа пытались их снять своими силами, но безрезультатно.  

4-летний мальчик играл с наручниками и защелкнул их. На помощь пришли спасатели
Фото: МЧС  

На помощь пришли спасатели. Мальчик сидел и ждал помощи спокойно, но когда увидел спецоборудование – расплакался.  

Работники МЧС решили использовать более простые инструменты, чтобы ребенок не пугался. Наручники перерезали при помощи напильника и плоскогубцев.  

На освобождение понадобилось около 15 минут. После чего ребенок сказал, что станет спасателем, когда вырастет.  

В конце ноября прошлого года в Минске годовалый мальчик сунул палец в щипцы и не смог достать – здесь подробнее.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мальчик играл с наручниками и случайно застрял в них.   По информации МЧС, вечером 18 февраля с просьбой о помощи обратились родители...
 
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