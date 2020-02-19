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ЕЭК может отменить ввозные пошлины на электромобили для физлиц

19.02.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллегия ЕЭК 18 февраля поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

"Действие этой меры будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами", - отмечается в сообщении.

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, что эта мера будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры. 

"Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются", - отметил Мясникович.

Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электромобили действовала с сентября 2016 года по август 2017 года, отмечается в сообщении.

"За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном – в 8 раз. Вместе с тем, объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера  не действовала в отношении физических лиц", - полагают в ЕЭК.

По итогам обсуждения члены Коллегии ЕЭК поддержали предложение о временном  установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили.  Окончательное решение  предстоит принять Совету ЕЭК.


В пресс-релизе также отмечается, что с конца 2018 года в рамках ЕАЭС действует план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах-членах ЕАЭС на 2018-2020 годы. 

План предусматривает, в частности, предоставление грантов на разработку и производство электромобилей в государствах-членах ЕАЭС, снижение ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС на не производимые на территории ЕАЭС комплектующие и базовые компоненты для производства электромобилей, зарядной и сервисной инфраструктуры.
 
 
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Коллегия ЕЭК 18 февраля поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на...
 
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