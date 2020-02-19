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Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

19.02.2020 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси количество выявленных преступлений в сфере информационной безопасности выросло более чем в 2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом хищения денег с помощью компьютерных технологий перестают носить лишь бытовой характер. 

Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

Злоумышленники все чаще пользуются реквизитами платежных карт и системами дистанционного банковского обслуживания. Главной причиной таких махинаций остается беспечность самих граждан.  

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Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

Только за 2019 год правоохранителям удалось закрыть более 60 интернет-площадок, которыми пользовались киберпреступники. Без малого полторы тысячи хакеров привлекли к уголовной ответственности, около сотни из них несовершеннолетние. Примечательно, что наиболее активны интернет-мошенники в Гомельской, Гродненской и Могилёвской областях.  

Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

Кирилл Вяткин, заместитель начальника Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:  
Мы уменьшили возрастной ценз привлечения за хищение с использованием компьютерной техники с 16 до 14 лет. Действительно, это связано с тем, что ранее лица избегали привлечения к уголовной ответственности, потому как не достигли возраста привлечения, т.е. это были 14-, 15-летние подростки, которые путем легкой наживы, вовлечения в преступные схемы становились соучастниками или создателями преступной схемы.   

Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

Сергей Майсейшин, начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы Управления защиты информации Национального банка Беларуси:  
Преобладает количество инцидентов, связанных с хищением, с использованием методов социальной инженерии. Соответственно, это любые способы выманивания необходимой информации. Для того, чтобы этого избежать, нужно повышать свою киберграмотность.   

Планируется ряд мероприятий, конкурсы видеоблогеров, ближайшее мероприятие «Неделя финансовой грамотности».

Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

В борьбе с цифровой преступностью специалисты опираются на международный опыт коллег из США, Великобритании, Германии и Турции. Подкреплением на поле информационного противостояния в 2020 году станут первые выпускники специальности «Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка» Академии МВД.    

Люди в материале: Кирилл Вяткин, Сергей Майсейшин

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси количество выявленных преступлений в сфере информационной безопасности выросло более чем в 2 раза, сообщили в программе Новости «24...
 
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