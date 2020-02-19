«Может привести к отниманию рук и ног». Врач рассказал о диагнозе Сотниковой

Источник материала: Tut.by

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была прооперирована в Москве. СМИ назвали диагноз спортсменки — дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. По словам тренера 23-летней фигуристки Елены Буяновой, она перенесла запланированную операцию, сообщает «Вечерняя Москва» .



Reuters

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал насколько серьезен диагноз фигуристки.

— Аделина Сотникова была моей пациенткой. Дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника случается в том случае, если была получена травма, вследствие чего образовалась нестабильность. Он также может образоваться у людей, имеющих врожденные особенности строения костной ткани и межпозвонковых дисков. Все это приводит к тому, что в просвете канала, где находится спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие описанных механизмов происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног, — пояснил врач.

Как уточнил специалист, до начала карьеры в фигурном катании Сотникова занималась гимнастикой. Он объяснил, что незначительная травма, полученная на тренировке в юности при интенсивных занятиях и огромных нагрузках, могла проявить себя к 23 годам.

— Аделина очень гибкая. В гимнастки отбирают тех спортсменов, у которых слабая соединительная ткань. Сотникова могла гнуться изначально без всяких тренировок, ей было это делать легче, чем обычным людям. Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом. Боли при этом обычно проявляются не в шее, а в конечностях, — добавил Терновой.

Травматолог пояснил, что, если спинной мозг сдавлен, помочь пациенту можно только путем хирургического вмешательства — «операция проводится в 100 процентах случаев». Терновой заключил, что реабилитация после такой операции длится около четырех недель.