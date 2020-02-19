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В горах Норвегии из-за снегопада оказались отрезаны 50 туристов

19.02.2020 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. В горах на севере Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы полсотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В горах Норвегии из-за снегопада оказались отрезаны 50 туристов

Автотрассу, ведущую с курортов, пришлось перекрыть в целях обеспечения безопасности, а автомобили гостей оказались погребены под 3-метровым слоем снега. О пострадавших не сообщается. Люди в безопасности.

В горах Норвегии из-за снегопада оказались отрезаны 50 туристов

Однако пока неизвестно, сколько времени им придется провести в отрезанных от мира отелях. Лишь когда буря утихнет специалисты смогут приступить к расчистке дорог.

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Норвегии. В горах на севере Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы полсотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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