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В горах Норвегии из-за снегопада оказались отрезаны 50 туристов
Источник материала: СТВ
Новости Норвегии. В горах на севере Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы полсотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автотрассу, ведущую с курортов, пришлось перекрыть в целях обеспечения безопасности, а автомобили гостей оказались погребены под 3-метровым слоем снега. О пострадавших не сообщается. Люди в безопасности.
Однако пока неизвестно, сколько времени им придется провести в отрезанных от мира отелях. Лишь когда буря утихнет специалисты смогут приступить к расчистке дорог.
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Новости Норвегии. В горах на севере Норвегии из-за сильных снегопадов оказались заблокированы полсотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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