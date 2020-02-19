Товарищ Ниязов, отец всех туркмен. Как сирота из Ашхабада стал Туркменбаши

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов на встрече глав 11 независимых государств, бывших республик СССР, которые собрались для подписания Протокола о создании СНГ. 21 декабря 1991 г. ©

На постсоветском пространстве после распада единого государства происходило немало страшных, абсурдных, нелогичных событий. Но, пожалуй, самой яркой можно назвать историю превращения советского коммуниста товарища Ниязова в солнцеликого Туркменбаши.

Сирота выходит в люди

Вы никогда не задумывались, как выглядела бы сказка о бедном Алладине, получившем возможность исполнять все свои желания, если бы герой оказался морально неустойчивым?

В бывшей Туркменской ССР, ставшей независимой Туркменией, такая сказка стала былью.

Советский Алладин родился 19 февраля 1940 года в туркменском селении Кипчак. Мальчика, ставший вторым сыном в семье Ниязовых, назвали Сапармуратом.

Как и у многих советских детей, отец Сапармурата погиб на фронте. Мальчику было восемь, когда в один миг он лишился матери и двух братьев — все они погибли во время страшного Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Круглого сироту отдали в детдом. Туркмении, пережившей страшную трагедию, помогали всем Советским Союзом. Воспитать из мальчиков и девочек, потерявших родных, достойных граждан советского общества,считалось для педагогов делом чести.

Сапартмурат своих учителей не посрамил — школу закончил с отличием, а вскоре был направлен на обучение в Ленинград.

Учась в политехническом институте, молодой парень параллельно работал формовщиком на Кировском заводе. Сапартмурат влюбился в девушку Музу, которая вскоре стала его женой.

В 1967 году товарищ Ниязов вернулся в Туркмению с молодой женой, новорожденным сыном и дипломом инженера-энергетика.

Его направили на работу на Безмеинскую ГРЭС им. Ленина в Ашхабадской области.

Те, кто помнил Ниязова по его ленинградским годам, отзывались о нем как о простом и добром парне, который всегда был готов прийти на выручку друзьям. Таким же он, как говорят, оставался и сразу после возвращения в Туркмению.





Первый секретарь ЦК Компартии Туркменистана Ниязов выступает на трибуне Кремлевского Дворца съездов, 1986 г. Фото: РИА Новости / Владимир Акимов

Товарищ Ниязов и генеральная линия партии

Партийное руководство в Москве всегда было озабочено вопросом воспитания достойных национальных кадров в союзных республиках.

В 1970 году Ниязова выдвинули на партийную работу. Анкета его была просто образцово-показательной: парень из рабочей семьи, отец погиб на фронте, близкие — во время землетрясения, начинал трудовую деятельность простым рабочим, член партии с восьмилетним стажем, примерный семьянин.

За последующие десять лет Ниязов прошел путь от инструктора райкома до первого секретаря Ашхабадского горкома Коммунистической партии Туркмении. К 40 годам он вплотную приблизился к посту руководителя республики.

Последний шаг был сделан в 1985-м — в связи с объявленной в Москве перестройкой по настоянию Горбачева на пенсию был отправлен возглавлявший Туркмению с 1969 года Мухамедназар Гапуров. Первым секретарем ЦК Коммунистической Партии Туркменской ССР стал Сапармурат Ниязов.

На фоне других республик в Туркмении вплоть до распада СССР сохранялись порядок и спокойствие. Курс Коммунистической партии Советского Союза товарищ Ниязов выдерживал твердо и ни о какой независимости не помышлял.

Но осенью 1991 года вдруг выяснилось, что почти все высшие руководители СССР сидят в тюрьме по «делу ГКЧП», Горбачев более ничего не контролирует, а республики предоставлены сами себе.

Чудотворный газ

Лишь в самом конце года Ниязов осознал, что стал полновластным хозяином независимой страны, где есть не только вкуснейшие чарждоуские дыни, но еще и колоссальные запасы газа.

Пройдет еще немного времени, и Сапартмурат Атаевич поймет — газовые месторождения могут быть не только народной, но и его личной собственностью. Пусть не де-юре, но де-факто. А при правильном составлении газовых контрактов, так, чтобы были удовлетворены главные международные игроки, можно получить от мирового сообщества индульгенцию. Как в Саудовской Аравии, где женщины лишены прав, людям по пятницам публично рубят головы, но при этом никому и в голову не приходит собирать коалицию для того, чтобы «свергнуть тиранию».

Было и еще одно обстоятельство, которое сыграло свою роль в дальнейшем — традиционное восточное преклонение перед высшей властью, идущее испокон веков, сохранившееся в советские времена и перекочевавшее в эпоху независимости.

Очень трудно сохранить критическое отношение к себе, если на выборах за тебя голосуют 99,5 процента.

В октябре 1993 года, когда Москва переживала шок от танкового расстрела парламента, туркменский Меджлис провозгласил Сапармурата Ниязова главой всех туркмен мира — Туркменбаши.

Поначалу не только в России, но и в самой Туркмении посмеивались, когда город Красноводск переименовывали в Туркменбаши, а на новых деньгах появился портрет товарища Ниязова. Но сравнения с Брежневым, пущенные было в ход, они очень скоро стали неуместными — Леониду Ильичу и не снилось то, что делал Туркменбаши.





20 манат с портретом Ниязова. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

«Если я предам великого Сапармурата Туркменбаши, пусть остановится моё сердце»

Однажды он запретил в стране балет, объявив: «Нельзя привить туркменам любовь к балету, если у них в крови его нет». Вслед за балетом под запрет попала и опера, поскольку Туркменбаши авторитетно заявил — был однажды в Ленинграде на оперном спектакле и ничего не понял, а значит, никто из туркмен ничего не поймет.

Туркменбаши ввел новый календарь, назвав один месяц в честь себя, другой — в честь своей матери, третий — в часть любимого поэта и т. д.

По всей стране было установлено 14 000 статуй Турккменбаши, а количество объектов, названных его именем, вообще было невозможно сосчитать. В Ашхабаде была установлена 75-метровая золотая статуя Туркменбаши, механизм которой вращал ее таким образом, что она всегда была обращена лицом к солнцу.





14-метровая вращающаяся вслед за движением Солнца скульптура Туркменбаши Сапармурада Ниязова стоимостью 10 млн. долларов. Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Школьники ежедневно перед уроками произносили клятву: «Если я предам великого Сапармурата Туркменбаши, пусть остановится моё сердце».

Туркменбаши закрыл Академию Наук, библиотеки, сократил обучение в школах до 9 лет, а в вузах — до двух. Но везде необходимо было изучать «Рухнаму» — книгу, написанную Туркменбаши и заявленную как главную книгу всех туркмен.

Больницы по всей стране были закрыты — Туркменбаши пояснил, что всех заболевшие могут приехать лечиться в Ашхабад. Были отменены пенсии, поскольку лидер Туркмении объявил, что стариков должны кормить их взрослые дети.

В Туркмении традиционно существовала мода на золотые коронки. Турменбаши моду не разделял и гордился своими белыми зубам. А раз так, то и народу золото во рту не нужно. И вскоре ответственные товарищи стали отправлять граждан на снятие золота. За ослушание можно было лишиться работы.

Государственный калым и ограничения на секс

Отец всех туркмен постановил, что заниматься сексом для развлечения нельзя: «Каждый истинный туркмен должен отождествлять себя со страной, её культурой и бытом. Совокупление всегда было и остаётся для подлинного гражданина делом детопроизводным, исключительно государственным. Личное удовольствие не распространяется на прогрессивную культуру туркменского народа».

А чтобы иностранцы, влюбившиеся в туркменок, не вздумали получать с ними удовольствие подобным образом, Туркменбаши инициировал «Закон о государственном калыме», согласно которому мужчине из другой страны нужно было уплатить 50 000 долларов за брак с гражданкой Туркмении.

Ниязов, оседлав гордого ахалтекинского жеребца неадекватности, умчался по дороге умопомрачения так далеко, что ни один другой повелитель мира, включая товарища Кима и короля Саудовской Аравии, был не в силах за ним угнаться.

Туркменбаши очень быстро охладел к международным встречам, ибо там ему приходилось общаться с бывшими товарищами по партии, ставшими такими же лидерами независимых государств. И те без каких-лимбо церемоний и всякого уважения спрашивали: «Сапармурат, ты что делаешь?»

Мрачный Туркменбаши возвращался домой, где члены его окружения с уважением целовали перстни на его руках — такова была официальная церемония приветствия гениального автора «Рухнамы».

Джинн, верный спутник Алладина, узрев реалии Туркмении начала 2000-х, воскликнул бы: «Я точно не буду выполнять желания этого парня, я просто не потяну!»

Чтобы простой народ был им доволен, Туркменбаши сделал для граждан страны бесплатными электроэнергию, газ, воду и пищевую соль. На продовольственные товары и бензин действовали государственные дотации.

Реформы Туркменбаши коснулись и традиционного хлеба — чорек был преименован в честь его матери в «гурбансолтан-едже».

Врагам — закон

Желающие протестовать, возмущаться и даже смеяться очень быстро исчезли. Правоохранительные органы Туркмении научились решать проблему легко и уверенно.

Бывшие министры иностранных дел Борис Шихмурадов и Батыр Бердыев, объявившие себя оппозиционерами, были обвинены в подготовке покушения на Туркменбаши и осуждены на пожизненное заключение и 25 лет лишения свободы соответственно. Уже много лет никто не видел их живыми. Также на 25 лет тюрьмы был осужден лидер туркменских коммунистов Сердар Рахимов. Только по одному делу о «покушении на Туркменбаши» в 2002 году в тюрьмы были отправлены несколько сотен человек. Что касается общего списка осужденных за антигосударственную деятельность, то его нет даже у деятелей немногочисленной туркменской оппозиции.

Туркменбаши на регулярной основе отправлял чиновников в тюрьму, демонстрируя свою непримиримую борьбу со злоупотреблениями. Делалось это публично, на больших торжественных заседаниях с трансляцией по телевидению, во время которых глава Туркмении лично называл прегрешения погрязшего в пороке деятеля. Прямо с мероприятия провинившегося увозили в камеру.





Здание Меджлиса Туркменистана в Ашхабаде. На первом плане — памятник Ниязову. Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Никто не вечен

Своей властью Туркменбаши разделил человеческую жизнь на 12-летние циклы. По его классификации, старость наступала только в 85 лет. Сам же он в момент принятия решения находился в «возрасте вдохновения», продолжающемся от 61 до 73 лет.

Разумеется, для всего туркменского народа он был бодр, молод, здоров и практически бессмертен.

Кажется, даже врачи убеждали Туркменбаши, что диабет подобен насморку, а с его больным сердцем люди живут до 120 лет.

Но 21 декабря 2006 года его нашли мертвым в собственной постели. Бессмертен был только Туркменбаши, а вот сердце 66-летнего Сапармурата Ниязова остановилось.

Его похоронили в семейной усыпальнице, которую он построил для отца, матери и братьев. Бедный сирота наконец воссоединился с теми, кого когда-то потерял.

Вскоре в Туркмении пропала «Рухнама», а с улиц стремительно стали исчезать статуи недавно самого почитаемого человека.

Туркменское шоу не завершилось, ведь оно должно продолжаться. Просто теперь в нем блистает новый главный герой.