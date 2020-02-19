Как с помощью простых действий стать гением финансов своей жизни?

Источник материала: Аргументы и факты

- Никто не ждёт, старости, но она приходит, никто не хочет быть бедным, но таких полно. Все мечтают о комфортной интересной жизни, НО у кого-то она именно такая, а кто-то так и остается при своих мечтах. Желание жить лучше, быть финансово независимым посещает каждого из нас. Но получив однажды печальный опыт потери денег, мы отступаем. Учиться на своих ошибках иногда ой, как больно, особенно, когда они безжалостно бьют по кошельку.

- И что делать?

- Хороший вопрос. Ни в школе, ни в институте нас не обучали сохранять и приумножать свой капитал. Нам говорили, что нужно получить высшее образование для того, чтобы потом иметь престижную работу и хорошо зарабатывать. Но правда в том, что даже, если у вас достойный заработок, сегодня вы не финансово свободный человек и сталкиваетесь с теми же проблемами, что и основная масса людей: нехватка денег, кредиты, долги. И так будет до тех пор, пока вы не начнете применять правила денег в своей жизни.

- Что же это за правила?

- Я нашла ответ на этот вопрос и сегодня делюсь этим с людьми. Мне всегда хотелось нести людям полезность и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. После победы на Международном турнире по игровому тренингу «Гений финансов» 2018 году и обучения финансовой грамотности в «Академии частного инвестора» я приняла решение о проведении игровых тренингов «Гений финансов», на которых люди не просто узнают об этих правилах, могут увидеть каким будет результат от их применения, но и учатся использовать их в жизни, так как тренинг-игра «Гений финансов» прекрасно адаптирована под современные реалии нашей страны.

- Что же собой представляет тренинг-игра «Гений финансов»?

- Это два круга – развития и успеха. Здесь вы можете без риска для ваших денег открыть бизнес и попробовать себя в качестве предпринимателя, отработать стратегию по выходцу из кризисных ситуаций, прожить свои страхи и победить их, увидеть свои сильные стороны, о которых не знали. Научиться сохранять и приумножать свой капитал, понять почему деньги не задерживаются в вашем кармане, как даже с маленькой зарплатой вы можете стать состоятельным человеком и реализовать свою мечту.

- Неужели все это реально получить в игре?

- Да. Вспомните, как сложно было усвоить учебный материал в школе, институте, и, как легко вы обучаетесь чему-то на тренажерах или в играх. Тренинг-игра “Гений финансов” - это самый быстрый, приятный, увлекательный, результативный и безопасный способ познакомиться с миром денег. А, главное, вы сможете успешно запустить процесс осознанного управления своей реальностью.

- Это действительно можно применить в жизни и получить желаемый результат?

- Да. Эти законы и правила денег, помогли мне выработать собственную стратегию:

по сохранению, приумножению денег

созданию собственной финансовой подушки безопасности, инвестиционного портфеля, пассивного дохода

умению различать финансовые пирамиды от реальных проектов

избавиться от кредитов и долгов

уберечь свои деньги от мошенников, начать грамотно ими управлять.

Здесь вы сможете быстро и с удовольствием обучиться законам денег, увидите результат от применения полученных знаний в игре, и, внедрив эту поведенческую стратегию в своей реальной жизни, получить желаемый результат! Круто? Да! Реально? Абсолютно!

- Кому будет полезна тренинг-игра «Гений финансов»?

- Уверена, абсолютно всем. Каждый откроет для себя что-то новое. Даже если у вас всё хорошо складывается сейчас, нужно учиться создавать дополнительные источники дохода, только тогда вы будете ХОЗЯИНОМ своей жизни. Кто-то скажет: «Не в деньгах счастье». Но деньги дают нам уверенность в завтрашнем дне, позволяют заботиться о престарелых родителях, давать своим детям все самое лучшее, дарить себе и любимым людям желанные подарки, незабываемый отдых и путешествия, одним словом, наслаждаться жизнью и проживать ее ярко.

Если вы из тех, кто понимает, что гарантированной зарплаты завтра может НЕ быть, что гарантированную пенсию вы можете НЕ получить.

Если вы хотите узнать и научится применять правила денег в своей жизни, чтобы грамотно ими управлять.

Хотите не зависеть от обстоятельств и сами спланировать своё будущее.





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- Вы даете какие-то рекомендации участникам после игры?

- Конечно, по окончании тренинга все получают обратную связь ЧТО делают не так, и КАК это исправить. И если вы внесете эти корректировки в вашу жизнь, она однозначно станет лучше. На самом деле нет инструкции, как стать богатым, счастливым, именно ВАМ, но есть масса возможностей, которые вам предоставляются. Одна из них, это тренинг-игра «Гений финансов», которая поможет вам понять, что такое деньги и, как правильно с ними обращаться, чтобы они всегда у вас были. И я готова помочь вам реализовать эту возможность.

- Тема финансовой грамотности довольно актуальная. Ваши планы на будущее?

- Мне хотелось бы, чтобы к теме финансовой грамотности интерес у людей просыпался не только тогда, когда все плохо. Хотелось, чтобы правилам денег обучали и в школах, и в институтах, чтобы молодой человек выходил во взрослую жизнь образованным и в этом плане тоже. Я рассматриваю сотрудничество с образовательными учреждениями по проведению игровых тренингов и тематических лекций по финансовой грамотности.

- Как можно связаться с вами, записаться на тренинг-игру?

Телефоны для связи со мной и записи на тренинг:

+37529 189 89 88, +37529 125 43 80

Также это можно сделать через сайт moneygps.by . Кстати, там я начала размещать полезную информацию о финансовых инструментах и, как на них можно заработать.

Также со мной можно связаться через соцсети - Татьяна Гаштольд:

До встречи на тренинг-игре. Всех вам благ и процветания!

*на правах рекламы. Индивидуальный предприниматель Гаштольд Татьяна Михайловна

УНП 193353239