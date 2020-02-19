Источник материала: Tut.by

Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем. В интервью The New York Times актер отметил, что пагубная привычка, с которой он боролся последние 20 лет, также разрушила его брак с Дженнифер Гарнер и карьеру. Краткий пересказ размещен на Газета.ru.





Лауреат двух «Оскаров» рассказал, что борьба с алкогольной зависимостью вынудила его отказаться от роли Бэтмена. По словам артиста, до 2015−2016 годов он пил относительно «нормально», пока его брак с актрисой Дженнифер Гарнер не начал разваливаться.

— Самое большое сожаление в моей жизни — это развод, — поделился Аффлек. — Я выпивал в нормальных количествах в течение долгого времени. Но когда мой брак начал разваливаться, я стал пить все больше и больше. Это было в 2015—2016 годах. Мое пьянство породило много проблем в семье.

Голливудская пара объявила о разрыве в 2015 году, а спустя три года официально развелась. 47-летний актер признался, что до сих пор не оправился от чувства стыда.

— Стыд действительно токсичен. В нем нет ничего положительного. Это то же самое, что вариться в ядовитом чувстве ненависти к себе и низкой самооценке. Для меня не особо полезно зацикливаться на неудачах или рецидивах и заниматься самобичеванием, — поделился Аффлек. — Конечно, я допускал ошибки и делал вещи, о которых сожалею. Но нужно взять себя в руки, сделать выводы, извлечь из этого урок и попытаться двигаться вперед.

Актер добавил, что испытывает вину перед тремя детьми — 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и семилетним сыном Сэмюэлем. Он посетовал, что не хотел бы, чтобы они когда-нибудь увидели видео, на которых он находится в состоянии опьянения. Аффлек признался, что сам рос в неблагополучной семье, поскольку почти не видел своего отца трезвым до 19 лет.

Актер также подчеркнул, что алкоголь разрушил не только его брак, но и карьеру. Предполагалось, что он срежиссирует и исполнит главную роль в новом фильме о Бэтмене (до этого Аффлек сыграл в нескольких картинах о супергерое). По собственному признанию, из-за страха сорваться он был вынужден отказаться от этой идеи.

— Я показал кому-то сценарий «Бэтмена». Мне ответили: «Думаю, он хорош. А еще думаю, что ты упьешься до смерти, если вновь переживешь то, что пережил недавно, — рассказал артист.



Бен Аффлек. Фото: Reuters

В настоящее время Аффлек занят в производстве фильма «Вне игры», где он исполнит главную роль. Актер подчеркнул, что съемки в картине стали для него «терапевтическими». По сюжету он играет школьного тренера по баскетболу Джека Каннингэма, который также борется с пагубной зависимостью и переживает разрыв с женой.

— Для меня эта роль намного перевешивает риски, чем если бы я играл супергероя, — продолжил Аффлек. Большую моральную поддержку на площадке ему оказали Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший: первый, как известно, страдал от алкоголизма, а второй — от наркотической зависимости.

«Вне игры» выйдет на экраны в 2020 году. В этом же году Аффлека можно будет увидеть в драме «Последнее, чего он хотел» с Энн Хэтэуэй и Уиллемом Дефо, а также триллере «Глубокая вода» с Аной де Армас и «Последней дуэли» Ридли Скотта.

После отказа Аффлека участвовать в новом фильме о Бэтмене его роль досталась Роберту Паттинсону. Этот фильм выйдет на экраны летом 2021 года.