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Даше Шепетовской нужна помощь

19.02.2020 16:36 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Семья Шепетовских обращается с просьбой об оказании помощи в сборе средств на лечение дочери Дарьи Шепетовской.

Даше Шепетовской нужна помощь

Девочка родилась 15 августа прошлого года на 31-й неделе. Спустя 4,5 месяца, в декабре, Даше поставили диагноз: спинально-мышечная атрофия 1-го типа. Редкое заболевание передается по наследству и затрагивает способность ползать, ходить, двигать руками, головой и шеей, дышать и глотать.

Семья Шепетовских надеется на помощь неравнодушных людей и собирает средства на лечение Дарьи, дорогостоящее оборудование и питание.Семья Шепетовских надеется на помощь неравнодушных людей.

Благотворительный счет открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 216/144 «АСБ Беларусбанк» по адресу: г.Полоцк, ул.6-й Гв.Армии, 1 БИК AKBBBY21216

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Семья Шепетовских обращается с просьбой об оказании помощи в сборе средств на лечение дочери Дарьи Шепетовской. Девочка родилась 15 августа
 
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