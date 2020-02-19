Даше Шепетовской нужна помощь

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Семья Шепетовских обращается с просьбой об оказании помощи в сборе средств на лечение дочери Дарьи Шепетовской.





Девочка родилась 15 августа прошлого года на 31-й неделе. Спустя 4,5 месяца, в декабре, Даше поставили диагноз: спинально-мышечная атрофия 1-го типа. Редкое заболевание передается по наследству и затрагивает способность ползать, ходить, двигать руками, головой и шеей, дышать и глотать.

Семья Шепетовских надеется на помощь неравнодушных людей и собирает средства на лечение Дарьи, дорогостоящее оборудование и питание.Семья Шепетовских надеется на помощь неравнодушных людей.

Благотворительный счет открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 216/144 «АСБ Беларусбанк» по адресу: г.Полоцк, ул.6-й Гв.Армии, 1 БИК AKBBBY21216 Счет BY89 AKBB 3134 0000 0812 3232 0144 (в белорусских рублях) Счет BY14 AKBB 3134 0000 0812 8232 0144 (в евро) Счет BY29 AKBB 3134 0000 0812 7232 0144 (в российских рублях) Счет BY44 AKBB 3134 0000 0812 6232 0144 (в долларах США)

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