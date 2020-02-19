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КГК: предложили создание жилищной инспекции, без неё никто капремонт бы не принимал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капремонт на бумаге и неэффективное использование бюджетных средств. Комитет госконтроля дал оценку работе ЖКХ Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди плюсов – внедрение It-технологий, единый расчетно-справочный центр, служба «115» и собственный портал. Они ускорили получение необходимой информации и решение проблем. Однако до сих пор поступают жалобы на затянувшийся капремонт в домах.
В результате проверки установлено, что по документам большинство многоэтажек уже введены в строй. На самом деле заменили только коммуникации. А где-то и вовсе только окна в подъезде. Когда завершатся работы, дедлайн неизвестен. Как правило, после отчета о вводе дома строители затягивают сроки, страдает и качество.
Вера Мацулевич, заместитель начальника Главного управления контроля по Минску Комитета государственного контроля:
Мы хотели бы предложить создание жилищной инспекции, без нее никто капремонт бы не принимал в эксплуатацию, они бы отслеживали его от начала торгов и до ввода объекта в эксплуатацию.
Так, в Минске на одном из объектов за 41 тысячу рублей сделали лестницу, по сути, в никуда: ведет конструкция от детской площадки в электрощитовую. Чтобы сделать капремонт прозрачным и понятным для всех сторон в Госконтроле предложили создать также единую электронную базу, где будет отражен весь ход работ, начиная от проекта до готового объекта.
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Новости Беларуси. Капремонт на бумаге и неэффективное использование бюджетных средств. Комитет госконтроля дал оценку работе ЖКХ Минска, сообщили в программе...
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