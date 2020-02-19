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Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект соответствующего решения поддержала коллегия Евразийской экономической комиссии. На этот раз мера будет распространяться в том числе и на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработчики документа считают, что это будет способствовать формированию рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.
Нулевая пошлина на электрокары уже применялась три года назад. Тогда только в Беларуси импорт за год увеличился в физическом отношении почти в четыре раза, а в стоимостном – в восемь. Причем тогда эта мера не действовала в отношении физических лиц.
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Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины
Новости Беларуси. Проект соответствующего решения поддержала коллегия Евразийской экономической комиссии. На этот раз мера будет распространяться в том числе и...
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