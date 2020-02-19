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Для купленных за рубежом электромобилей до конца 2020 года будет действовать нулевая ставка таможенной пошлины

19.02.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект соответствующего решения поддержала коллегия Евразийской экономической комиссии. На этот раз мера будет распространяться в том числе и на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчики документа считают, что это будет способствовать формированию рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

Нулевая пошлина на электрокары уже применялась три года назад. Тогда только в Беларуси импорт за год увеличился в физическом отношении почти в четыре раза, а в стоимостном – в восемь. Причем тогда эта мера не действовала в отношении физических лиц.

Больше новостей экономики за 19 февраля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Проект соответствующего решения поддержала коллегия Евразийской экономической комиссии. На этот раз мера будет распространяться в том числе и...
 
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