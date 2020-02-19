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В Витебске задержали уроженца России с боевым пистолетом ТТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия.
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Предварительно, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное оружие 1934 года выпуска – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм. Его он планировал использовать для совершения преступлений.
Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Витебске задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия. По информации МВД, 18 февраля сотрудниками седьмого управления (по...
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