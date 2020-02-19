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В Витебске задержали уроженца России с боевым пистолетом ТТ

19.02.2020 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия.  

По информации МВД, 18 февраля сотрудниками седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси и сотрудниками ОМОН был задержан 51-летний уроженец России.  

В Витебске задержали уроженца России с боевым пистолетом ТТ
Фото: МВД 

Предварительно, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное оружие 1934 года выпуска – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм. Его он планировал использовать для совершения преступлений.  

Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Возбуждено уголовное дело.  

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времен ВОВ и повесил на стену – здесь подробнее.    

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия.   По информации МВД, 18 февраля сотрудниками седьмого управления (по...
 
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