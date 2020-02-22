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Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять времен: пять войн – от 1812 года до Великой Отечественной – и мир между ними. История страны в фотографиях и иллюстрациях. В музее Якуба Коласа в Минске открылась уникальная выставка «Война и мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее основную часть составили оригинальные литографии участника наполеоновских походов, немецкого художника-баталиста Фабера дю Фора, по рисункам которого позже сделали много гравюр и открыток. В экспозицию также вошли литографии по картинам известного художника-баталиста Василия Верещагина. По этим работам можно отследить путь Наполеона к Москве и бегство его армии через Березину, Ошмяны, Сморгонь.
Идейным вдохновителем выставки стал лауреат премии Президента «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Владимир Лиходедов, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», организатор выставки:
После проведения выставок организаторы переведут экспозицию в «цифру», чтобы познакомить с ней жителей других городов. Именно после таких событий люди иначе относятся к своим фотоальбомам и семейным архивам. Многие передают старинные паспорта, письма и открытки в музеи. Таким образом личные вещи становятся историей страны.
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Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске
Новости Беларуси. Пять времен: пять войн – от 1812 года до Великой Отечественной – и мир между ними. История страны в фотографиях и иллюстрациях. В музее Якуба Коласа...
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