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Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

22.02.2020 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять времен: пять войн – от 1812 года до Великой Отечественной – и мир между ними. История страны в фотографиях и иллюстрациях. В музее Якуба Коласа в Минске открылась уникальная выставка «Война и мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

Ее основную часть составили оригинальные литографии участника наполеоновских походов, немецкого художника-баталиста Фабера дю Фора, по рисункам которого позже сделали много гравюр и открыток. В экспозицию также вошли литографии по картинам известного художника-баталиста Василия Верещагина. По этим работам можно отследить путь Наполеона к Москве и бегство его армии через Березину, Ошмяны, Сморгонь.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

Идейным вдохновителем выставки стал лауреат премии Президента «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Чаму яна прысвечана? Таму, што паказвае чалавека, нашых нашчадкаў, нашых суайчыннікаў у розных праявах, у розных канфліктах, у розных войнах. Мне здаецца, унікальнасць яшчэ заключаецца ў тым, што выстаўка даволі лакальная, мабільная. Яе артэфакты не маюць вялікіх памераў.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

Владимир Лиходедов, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», организатор выставки:
В преддверии 9 Мая апофеозом всего проекта, надеемся, соберем все выставки в Национальной библиотеке Республики Беларусь – а там уже выделена большая площадка, 1 500 квадратных метров – и покажем все эти выставки там. Уже подали заявки и приезжают многие писатели и коллекционеры из более чем 10 стран, которые хотят поучаствовать в таком грандиозном мероприятии.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

После проведения выставок организаторы переведут экспозицию в «цифру», чтобы познакомить с ней жителей других городов. Именно после таких событий люди иначе относятся к своим фотоальбомам и семейным архивам. Многие передают старинные паспорта, письма и открытки в музеи. Таким образом личные вещи становятся историей страны.

Выставка пяти времён. Пять войн в фотографиях и литографиях можно увидеть в музее Якуба Колоса в Минске

Люди в материале: Александр Карлюкевич, Владимир Лиходедов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пять времен: пять войн – от 1812 года до Великой Отечественной – и мир между ними. История страны в фотографиях и иллюстрациях. В музее Якуба Коласа...
 
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