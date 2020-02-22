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«Пущанский смак». В Беловежской пуще проходит первый гастрофест
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Провести уик-энд вкусно приглашает белорусский Дед Мороз. В Беловежской пуще впервые проходит гастрономический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отведать мясо дичи, приготовленное на открытом огне, и оценить мастерство здешних поваров приехали сотни гурманов – не только белорусы, но и жители других стран. Самым зрелищным обещает стать конкурс команд кулинаров. Тут уж надо постараться: нужно не только приготовить, но и эффектно подать блюдо.
Любовь Плескачевская, повар:
Нина Богуш, заместитель директора национального парка «Беловежская пуща»:
Пущанские повара проведут мастер-классы для гостей и презентуют авторские блюда. Приобрести изыски можно будет уже на гастрономическом базаре. Итоги конкурса станут известны вечером. Голосовать будет не только жюри, но и туристы.
Сегодня же в пуще проводят Снегурочку и дочерей Деда Мороза.
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Новости Беларуси. Провести уик-энд вкусно приглашает белорусский Дед Мороз. В Беловежской пуще впервые проходит гастрономический фестиваль, сообщили в программе...
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