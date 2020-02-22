Материал «АиФ» занял 1 место на творческом конкурсе «Белпочты»

Источник материала: Аргументы и факты

РУП «Белпочта» отметила материалы нескольких журналистов печатных и электронных СМИ, среди которых 1 место заняла публикация Ксении Сосниной в «Аргументах и Фактах».

В творческом конкурсе приняли участие более 50 журналистов Беларуси. Главными героями конкурсных публикаций и репортажей стали почтальоны, сотрудники «Белпочты» и все, для кого почта является важной частью жизни.

Генеральный директор РУП «Белпочта» Светлана Викторовна ЮРКЕВИЧ поблагодарила представителей СМИ за сотрудничество, которое помогает почте становится ближе к населению.



Ксения Соснина и Светлана Викторовна Юркевич. Фото: Белпочта

Светлана Викторовна прокомментировала: «Та работа, которую делают сотрудники нашего предприятия, порой остается незаметной нашим потребителям. Работа журналистов для нас очень важна, ведь вся наша деятельность нацелена в первую очередь на потребителя. Журналисты, как никто другой, чувствуют и видят эти настроения, правдиво отображают то, что волнует людей».