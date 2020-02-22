С 23 февраля снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 23 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: mrganso, pixabay.com

— В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 23 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки.

Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 февраля : дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.