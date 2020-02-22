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Минское «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в Турции сыграло против питерского «Зенита». Матч закончился вничью — 1:1. Напомним, что утром «Зенит» также сыграл вничью против «Ислочи» — 1:1.
«Динамо-Минск» — «Зенит» — 1:1
Игра проходила с преимуществом россиян, но первыми забили белорусы. На 32-й минуте отличился Владислав Климович.
Питерцы сумели отыграться в самой концовке тайма, гол на свой счет записал Юрий Жирков.
В начале второго тайма судья удалил с поля динамовского новичка, двухметрового Миху Горопевшека за игру локтем против Сердара Азмуна. Словенец получил предупреждение, ставшее для него вторым. А Азмуну долго оказывали врачи помочь на газоне.
Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.
Напомним, в первом матче на сборах в России
Команда 8 февраля в Минске
Во время второго сбора
Такую интенсивность матчей главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко объяснил клубной пресс-службе тем, что хочет получить ответы на многие вопросы по своим футболистам.
— Опять же, многие тренеры любят говорить, что результат не имеет никакого значения. Я считаю, что с первой игры ребята все равно должны биться за результат и приучать себя играть за него, но, конечно, это будет не самое определяющее.
— Два матча подряд: сначала против московского «Динамо», потом против «Зенита». Не боитесь, что на фоне усталости игроки могут где-то поплыть?
— Нет, мы будем играть двумя составами. Я еще пока не определился, в каком из матчей будет играть более основной. Хотя, на сегодняшний день я вижу, что у нас нет основного состава и второго, как и в те годы у меня.
У меня всегда была обойма из 20 человек, где любой из них мог выйти однозначно не ослабив команду. Поэтому я сторонник того, чтобы были два состава, которые бы друг друга подстегивали и каждый из игроков помогал партнеру становиться лучше.
— Встреча с «Зенитом» будет несколько интересной в плане контекста истории противостояния.
Нет-нет, никаких контекстов. То, что было, — это уже история, и надо жить сегодняшним днем. Для меня важно сыграть с сильным соперником. У кого-то, может, и будут какие-то контексты, для меня ничего нет. Да, мы обыграли «Зенит» в первом матче и мы проиграли во втором, но… Как сложилось, так сложилось, - объяснил игровую нагрузку Сергей Гуренко.
Напомним, что столичный клуб новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра в «Борисов-Арене».
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По соглашению сторон был
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Команда Сергея Гуренко первой открыа счет, но победу удержать не смогла.
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