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Минское «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом»

22.02.2020 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» в Турции сыграло против питерского «Зенита». Матч закончился вничью — 1:1. Напомним, что утром «Зенит» также сыграл вничью против «Ислочи» — 1:1.


Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Динамо-Минск» — «Зенит» — 1:1

Игра проходила с преимуществом россиян, но первыми забили белорусы. На 32-й минуте отличился Владислав Климович.

Питерцы сумели отыграться в самой концовке тайма, гол на свой счет записал Юрий Жирков.

В начале второго тайма судья удалил с поля динамовского новичка, двухметрового Миху Горопевшека за игру локтем против Сердара Азмуна. Словенец получил предупреждение, ставшее для него вторым. А Азмуну долго оказывали врачи помочь на газоне.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4 и со счетом 6:2 разгромило ФК «Медик».

Команда 8 февраля в Минске сыграла против «Витебска», голов забито не было. А 11 февраля также безголевой ничьей завершился товарищеский матч против «Белшины».

Во время второго сбора динамовцы сыграли вничью 1:1 с эстонской «Левадией». Впереди еще матчи против «Волыни» 29 февраля и юрмальского «Спартака» 1 марта.

Такую интенсивность матчей главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко объяснил клубной пресс-службе тем, что хочет получить ответы на многие вопросы по своим футболистам.

— Опять же, многие тренеры любят говорить, что результат не имеет никакого значения. Я считаю, что с первой игры ребята все равно должны биться за результат и приучать себя играть за него, но, конечно, это будет не самое определяющее.

— Два матча подряд: сначала против московского «Динамо», потом против «Зенита». Не боитесь, что на фоне усталости игроки могут где-то поплыть?

— Нет, мы будем играть двумя составами. Я еще пока не определился, в каком из матчей будет играть более основной. Хотя, на сегодняшний день я вижу, что у нас нет основного состава и второго, как и в те годы у меня.

У меня всегда была обойма из 20 человек, где любой из них мог выйти однозначно не ослабив команду. Поэтому я сторонник того, чтобы были два состава, которые бы друг друга подстегивали и каждый из игроков помогал партнеру становиться лучше.

— Встреча с «Зенитом» будет несколько интересной в плане контекста истории противостояния.

Нет-нет, никаких контекстов. То, что было, — это уже история, и надо жить сегодняшним днем. Для меня важно сыграть с сильным соперником. У кого-то, может, и будут какие-то контексты, для меня ничего нет. Да, мы обыграли «Зенит» в первом матче и мы проиграли во втором, но… Как сложилось, так сложилось, - объяснил игровую нагрузку Сергей Гуренко.

Напомним, что столичный клуб новый сезон откроет 9 марта кубковым матчем против БАТЭ дома, а 14 марта состоится ответная игра в «Борисов-Арене».

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том, что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар. Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос. Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка, став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником, двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов: защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски. А через два дня 20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо».

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Команда Сергея Гуренко первой открыа счет, но победу удержать не смогла.
 
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