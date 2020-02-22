Источник материала: Ежедневник

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В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает Фонд социального страхования Sodra.

По его сообщению, относительно быстро росли доходы зарабатывающих меньше всего, пишет DELFI.



В 2019 году средние трудовые доходы до уплаты налогов составили 1100 евро – на 9% больше, чем в 2018 году, а после уплаты налогов они 728 евро, что на 14% больше.

По словам советника отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зиткуте, такая разница в росте доходов до и после уплаты налогов связана с повышением не облагаемого налогами минимума доходов в январе 2019 года.

Человек, получавший минимальную зарплату, только по этой причине получал на 10 евро больше, а получающий среднюю зарплату – почти на 35 евро.



Средний показатель в Литве в прошлом году составил 1010 евро. Это означает, что половина работающих получают доходы, превышающие этот показатель, а половина – меньше.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Средний чистый доход в Литве в прошлом году составил 728 евро В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает...

К. Зиткуте добавила, что доходы половины работающих не менялись или могли даже сократиться по индивидуальным причинам, но доходы половины росли. Изменения в наибольшей степени могли ощутить люди с минимальными доходами. Около 60% жителей, получающих минимальную зарплату или меньше ее, увеличили свои доходы на 10%.