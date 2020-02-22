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Средний чистый доход в Литве в прошлом году составил 728 евро
22.02.2020 17:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ru.delfi.lt
В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает Фонд социального страхования Sodra.
По его сообщению, относительно быстро росли доходы зарабатывающих меньше всего, пишет
По словам советника отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зиткуте, такая разница в росте доходов до и после уплаты налогов связана с повышением не облагаемого налогами минимума доходов в январе 2019 года.
Человек, получавший минимальную зарплату, только по этой причине получал на 10 евро больше, а получающий среднюю зарплату – почти на 35 евро.
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В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает...
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