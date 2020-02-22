В Беловежской пуще проходит первый гастрофест «Пущанский смак»

Источник материала: Виртуальный Брест

Главное блюдо – шашлык из дичи. У каждого повара свой секрет приготовление.





А как будут оценивать кулинарное мастерство? Смотрите в видео.

Попробовать Беловежскую Пущу на вкус. Гастрономический фестиваль проходит сейчас в национальном парке. Возле поместья Деда Мороза устроили настоящий пир, главное блюдо на котором - шашлык из дичи. Его подают под соусами из пущанских ягод и меда. У каждого повара свой секрет приготовления. Оценивать кулинарное мастерство будут жюри и гости заповедника. Среди основных критериев: вкус, внешний вид и оригинальность блюда. В конкурсе участвуют пять команд, в каждой из них по два повара. Все они работают в кафе и ресторанах заповедника. А для маленьких гостей устроили мастер-класс по приготовлению блинов на кефире, которые считаются гастрономическим брендом национального парка.

Новости Беларуси. Провести уик-энд вкусно приглашает белорусский Дед Мороз. В Беловежской пуще впервые проходит гастрономический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.







