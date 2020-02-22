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Потерянный сезон: экономика белорусской еврозимы. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и зеленая тематика.
Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».
Итак, традиционно в 19:30 воскресным вечером топ новостей недели в эфире телеканала СТВ.
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Новости Беларуси. Африканский вектор – какие проекты сблизят Беларусь и Египет? Подводим итоги визита Александра Лукашенко в Каир. А также экономика зимы и...
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