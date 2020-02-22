 Драники и Инстаграм: в СШ №28 Бреста креативно и вкусно отметили День родного языка!

Источник материала: Виртуальный Брест

Как известно, 21 февраля - это Международный день родного языка. В средней школе № 28 Бреста об этом никогда не забывали, и в нынешнем учебном году отметили этот день с присущим учащимся и педагогам школе креативом.





Благодаря ребятам из объединения по интересам "Театральное творчество" и их руководителю, учителю белорусского языка и литературы Ольге Владимировне Зданович, в перерывах между занятиями школьников и учителей ожидала интересная программа: видеоролики с чтением стихов на белорусском языке педагогами школы, языковые загадки и ребусы.







Лучшие в этот день отмечались сладкими подарками - конфетами. Ну а главным креативом стала возможность попробовать вкусные драники, которые готовили сами учащиеся, и сделать фото для Инстаграма в фирменной рамке с особыми хэштегами.





Любите родной язык, друзья! И не забывайте оригинально отмечать посвящённый ему день!





















