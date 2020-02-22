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«О героизме всех матерей»: «Узбеккино» снимает в Беларуси фильм к 75-летию Победы
22.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На площадках Беларусьфильма кинематографисты из Узбекистана снимают военную драму. Лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – история Зульфии Закировой. В Великую Отечественную женщина потеряла пятерых сыновей. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала на съемочной площадке.
Юсуф – младший из сыновей Зульфии Закировой. Ее история и послужила основой для сюжета нового узбекского фильма под названием «Илхак». В переводе означает «ждущий». Женщина из села Ханабад одна вырастила пятерых сыновей и дочь. Но своих мальчиков с войны она так и не дождалась. На всех пришли похоронки. Последняя – в феврале 45-го. Зульфия вместе с невестками носила траур всю жизнь. «Во всем мире одинаковые матери. Хоть Украина, хоть Беларусь, хоть Россия. Нация вообще не имеет значения. Все зовут «мама», «мама», «мама». Этот фильм не только о героизме Зульфии, а о героизме всех матерей», – рассказал второй режиссер Зафар Аскаров.
Совместно с белорусской киностудией съемочная группа из Узбекистана снимает только военные сцены. Атмосферу 43-его воссоздали на территории одного из заводов Минска. Некоторым его цехам больше века – фактура говорящая. «Лозунги на красном советском кумаче – это практически в картине главный действующий герой, этот лозунг проходит через весь фильм. А к концу фильма эти лозунги как бы выдавливают жизнь и остаются в кадре, как призыв, за что мы воевали. И здесь такая траектория, что все-таки все погибли за Родину, за мать», – пояснила художник-постановщик Наталья Навоенко.
Премьера фильма запланирована на май. Тогда же в Парке Победы в Ташкенте должны установить памятник в честь Зульфии Закировой, как символ мужества и стойкости женщин во время войны. Идея создания фильма «Илхак» принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
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Лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – история Зульфии Закировой, которая в Великую Отечественную потеряла пятерых сыновей.
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