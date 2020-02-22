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Будет ли лето дождливым? Народные приметы на неделю с 24 февраля по 1 марта
Источник материала: СТВ
25 февраля – день Алексея. В народе верили, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. А туман или снегопад сулят дождливое лето, рассказали в программе
27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Какая погода в этот день, таким и август будет.
28 февраля – Онисим. Предки считали, это время когда, зима с весной спорят: кому идти вперёд, а кому отступить.
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25 февраля – день Алексея. В народе верили, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. А туман или снегопад сулят дождливое лето, рассказали в...
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