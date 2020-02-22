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Готовим оладьи с брокколи и индейкой. Пошаговый рецепт
Источник материала: СТВ
24 февраля стартует Масленичная неделя. Это самый весёлый и вкусный народный праздник. Кружевные, заварные, фаршированные. С грибами или яблоком. Вариаций блинов – десятки. О рецепте для самых искушённых рассказали в программе
Ингредиенты: кефир, соль, сода, сахар, мука, молоко, яйца, масло, брокколи, индейка, сливки.
Константин Рослов, шеф-повар:
Откладываем тесто минут на 15, чтобы оно настоялось. Смазываем сковородку маслом. Для приготовления начинки для оладий мы обжариваем брокколи, индейку и тушим в сливках.
Сервируем блюдо.
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24 февраля стартует Масленичная неделя. Это самый весёлый и вкусный народный праздник. Кружевные, заварные, фаршированные. С грибами или яблоком. Вариаций блинов –...
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