ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шкурин продолжает жечь на сборах ЦСКА! Белорус отдал пяткой голевой пас

22.02.2020 20:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Илья Шкурин, который зимой перешел в ЦСКА, продолжает зажигать в команде Виктора Гончаренко.

Сегодня армейцы провели товарищеский спарринг против «Уфы», белорус вышел вначале второго тайма. А на 83-й минуте пяткой отдал голевой пас на Сигурдссона.

Отметим, что и в предыдущем товарищеском матче Илья Шкурин отдал голевой пас.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. Хет-трик оформил Арнор Сигурдссон.

ПФК ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Магнуссон, Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 60), Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 76).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илья Шкурин, который зимой перешел в ЦСКА, продолжает зажигать в команде Виктора Гончаренко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские ученые создали базу данных «ДНК-внешность-Бел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика