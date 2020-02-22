Шкурин продолжает жечь на сборах ЦСКА! Белорус отдал пяткой голевой пас

Источник материала: Tut.by

Илья Шкурин, который зимой перешел в ЦСКА, продолжает зажигать в команде Виктора Гончаренко.

Сегодня армейцы провели товарищеский спарринг против «Уфы», белорус вышел вначале второго тайма. А на 83-й минуте пяткой отдал голевой пас на Сигурдссона.

Отметим, что и в предыдущем товарищеском матче Илья Шкурин отдал голевой пас.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. Хет-трик оформил Арнор Сигурдссон.

ПФК ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Фернандес, Карпов, Васин (Дивеев, 76), Магнуссон, Обляков (Щенников, 68), Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 60), Влашич (Кучаев, 76), Сигурдссон, Чалов (Шкурин, 76).