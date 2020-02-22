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Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

22.02.2020 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится ком-фортный дом, а в дальнейшем и целый район, только вот не в столице, а городе-спутнике Смолевичи.

Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
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 Фото: Павел Садовский
Не многие многодетные семьи согласились с таким раскладом, пишет realt.by Однако, как рассказал Мингорисполком, меньше чем за месяц после старта приема заявок на строительство жилья в экспериментальном доме в Смолевичах спрос в 2 раза превысил предложение. Мы съездили в город-спутник узнать, готова ли инфраструктура к «большому заселению» минских очередни-ков.

Первый укомплектован

Сейчас в Смолевичах возводится первый экспериментальный дом, квартиры в котором распре-делялись между очередниками Минской области и самой столицы. Многоквартирный жилой дом № 26 по генплану строят по указу президента страны. Это типовая «панелька» серии М464-У1, в которой предусмотрено строительство 192 квартир:
однокомнатных — 50,
двухкомнатных — 57,
трехкомнатных — 82,
четырехкомнатных — 3.


Так распределили квартиры среди очередников Минска

Всего в городе-спутнике до 2022 года планируется построить порядка 150 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин. 10 из 20 домов в Смолевичах построят с электри-ческим отоплением и подогревом воды. Только вот первый экспериментальный дом будет еще на газу. Первый «электрический» планировали начать возводить в Смолевичах уже в начале это-го года.


В декабре 2019 года завершился прием заявок на первый экспериментальный дом в Смолеви-чах. На 192 квартиры было подано 725 заявлений. В том числе заявления поступили от 41 много-детной семьи и 12 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Цена квадратного метра составила $ 614.
Дом строится с ограниченной прибылью застройщика (УКС Миноблисполкома) в 3%, поэтому в нем и такая привлекательная цена. Если эксперимент окажется успешным, то дома для минчан-очередников продолжат строить по такому принципу, ведь в квартале в Смолевичах запланиро-вано около 20 многоэтажек для нуждающихся жителей столицы. В будущем в микрорайоне бу-дет еще школа и детский сад. Полностью достроить квартал на 20 многоэтажек планируют в 2022 году. В перспективе эта практика распространится и на другие спутники.
И сделать это до 2023 года вполне реально, ведь недавно было принято принципиальное реше-ние о том, что финансировать развитие спутника теперь будет не только Минская область, но и Минск.

«Лучший город для жизни»

Перспектива жизни в городе-спутнике с учетом всех обещаний чиновников по развитию инфра-структуры выглядит очень радужной. Ложку дегтя добавила петиция от жителей Смолевичей, которая появилась на сайте «Удобного города».

«Мы, жители г. Смолевичи, Смолевичского района и иные граждане, просим открыть дополни-тельный филиал, установить почтомат, открыть отдел «Служба доставки» с выдачей заказных писем и посылок вне очереди в г. Смолевичи.
Единственное почтовое отделение всего с тремя кассами постоянно перегружено, время ожи-дания в очереди для отправки писем от 60 минут минимум, количество населения огромное, услугами почты пользуются в том числе юридические лица, мамы с маленькими детьми, граж-дане пенсионного возраста, которые вынуждены стоять в одной огромной очереди. Просим в кратчайшие сроки решить данный вопрос".

Мы съездили в Смолевичи, чтобы узнать о существующих проблемах в городе-спутнике и готовы ли жители к резкому увеличению горожан к 2022 году.
В 26 километрах от Минска по трассе М-2, а потом по Р-53 начинается Новая Жизнь. И практиче-ски сразу за этой деревней — сами Смолевичи.
Сейчас на подъезде к городу-спутнику идет реконструкция трассы с ее дальнейшим расширени-ем, чтобы увеличить пропускную способность дороги. Об этом говорил уже бывший главный ар-хитектор Минской области в сентябре.

Сами Смолевичи живут своей тихой «замкадной» жизнью. Днем в городе практически никого не встретить. Суета лишь на стройке, где возводят новый район. Местные называют его ласково «социалкой».

— Да, с почтой у нас большие проблемы, это правда. 2−3 часа в очереди — это практически норма. Также нет у нас ни одного магазина, где можно купить бытовую технику. Продуктовых выше головы, а вот за элементарным чайником нужно ехать или в Жодино, или в Минск, — де-лятся Ирина, которая спешит с работы домой. — Детских садиков и школ вроде хватает, но с натяжкой. Детям приходится ходить во вторую смену. Заселение «социалки» никак не повлияет на перегруженность этих объектов, потому что там обещают построить свою школу и детский сад.
Сейчас в Смолевичах 3 школы, одна из них является гимназией, и 5 детских садов. По словам местных жителей проблем с очередями в дошкольные учреждения практически нет.


Мы уже писали в одном из наших репортажей, что проблема с магазинами техники должна ре-шиться в городе-спутнике в ближайшее время. ООО «ГлавИндустриястройИнвест» активно осва-ивает площадку напротив озера, где должен появиться торгово-развлекательный комплекс. Здесь появится супермаркет Green, магазины «5 элемент» и «Мила», фудкорт и детский развле-кательный центр.
— А самая главная проблема — в Смолевичах очень плохо ходит общественный транспорт. Сво-его автопарка у нас нет. Исполком арендует автобус из Жодино, и вот он может приехать, а мо-жет и не приехать. Каждое утро и вечер — это просто лотерея. Нас спасают только маршрутки. А в субботу и воскресение у автобуса и вовсе выходной, — добавляет Ирина.

— Не знаю, как по поводу общественного транспорта, я им не пользуюсь, потому что есть свой автомобиль, но вот дороги у нас отвратительные. Можете заехать на юго-запад и «удивиться», — рассказывает местная жительница Екатерина — Школ вроде бы хватает, а вот еще один дет-ский сад можно построить. А еще абсолютно нет мест, где дети могли чем-то заняться: секций, кружков, развлекательных центров. Есть свой Дом творчества, но там все организовано на таком зачаточном уровне. Я не рекомендую этот город к проживанию.

— Это просто лучший город для жизни! Про очереди на почте я не знаю, туда не хожу уже лет 5. Общественным транспортом не пользуюсь. По дорогам не езжу, потому что живу возле школы, в которой и работаю. Надо строить еще учреждения образования в Смолевичах или нет — мне не интересно. Детский сад мне тоже не нужен, — делится Людмила. — Ой не знаю, что вам тут жа-луются. Рядом Минск, все прекрасно. Единственное — если бы к нам врачей более профессио-нальных прислали. А так — все прекрасно, не знаю, что там придумывают. Я скажу так, если да-же верить всем этим «сказкам», Смолевичи — это лучшее место для жизни, вот только бы авто-бусы пустили, дороги построили да врачей привезли.
Пара часов, и город вновь пустеет. Не останавливается лишь стройка «социалки».
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В конце прошлого года минских очередников взбудоражила новость, что для них строится ком-фортный дом, а в дальнейшем и целый район, только вот не в столице, а...
 
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