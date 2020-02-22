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Белорусские ученые создали базу данных «ДНК-внешность-Бел»

22.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусские ученые создали базу данных «ДНК-внешность-Бел»

Белорусские ученые создали уникальную базу данных «ДНК-внешность-Бел». Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН, научный руководитель союзной программы «ДНК-идентификация» с белорусской стороны Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

База включает информацию о фенотипических особенностях индивидов, их происхождении, национальной принадлежности, а также цифровые изображения радужки глаз, образцов волос.

«Программа Союзного государства «ДНК-идентификация» предусматривает разработку технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по характеристикам его ДНК. Создана панель ДНК-маркеров, информативных для установления цвета глаз и волос», — сказал Александр Кильчевский. Достигнутое качество предсказания составило 88% для светлого цвета радужки глаз, 90,2% — для темного, 65,6% для светлых волос, 54,8% для шатенов, 86,5% для рыжих, 74% для брюнетов, 83,8% для светлого/темного оттенка волос.

Еще одна важная задача — определение вероятного возраста неизвестного человека по характеристике его ДНК. «Изучено большое количество генотипов. Разработана технология на основе анализа четырех маркеров прижизненной модификации участков ДНК из образцов буккального эпителия и крови. Ее точность — около четырех лет. Работа продолжается. Конечно, это серьезное подспорье для следователей, если они будут ориентироваться на конкретную возрастную группу», — подчеркнул ученый.

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз занимаются вопросами определения наиболее вероятного этногеографического происхождения неизвестного человека по ДНК. «В Беларуси живут представители разных национальностей, и мы должны знать их особенности. База данных позволяет решать эти задачи, и мы можем по характеристике ДНК определить, к какой этногеографической группе принадлежит неизвестный, — отметил Александр Кильчевский. — Есть и более тонкая задача — популяционная принадлежность. Это попытка по ДНК получить информацию о том, из какого региона человек: полешук или с севера Беларуси».

Заместитель председателя Президиума НАН обратил внимание на то, что внедрение новых ДНК-технологий в криминалистику позволит быстрее раскрывать преступления, уменьшить число нераскрытых, сократить сроки розыска подозреваемых или пропавших без вести, повысить эффективность опознания жертв преступлений, аварий, катастроф.

Цель союзной программы «ДНК-идентификация» (2017-2021 годы) — разработка инновационных ДНК-технологий для применения в криминалистике и медицине. С белорусской стороны госзаказчиком программы является Национальная академия наук, с российской — Министерство науки и высшего образования. Головная организация от Беларуси — Институт генетики и цитологии НАН, соисполнители — организации Госкомитета судэкспертиз и Министерства здравоохранения. Разработанные ДНК-технологии планируется применить в работе криминалистических лабораторий правоохранительных органов двух стран, а также внедрить в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН и в учреждения Минздрава Беларуси.

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусские ученые создали уникальную базу данных «ДНК-внешность-Бел». Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН, научный...
 
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