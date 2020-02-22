Картина маслом! Масленица - 5 фактов, которые вы захотите узнать об этом празднике

выясняла «БГ». Откуда взялась эта традиция, почему на Масленицу едят блины и какое отношение праздник имеет к православию,«БГ».

Что означает слово «Масленица»?

Масленицей называют праздник, который длится неделю перед Великим постом. Во время празднования люди веселятся, устраивают карнавальные шествия, переодеваются в традицион-ные костюмы, катаются на санях и в огромных количествах поедают блины. Еще Масленицей называют чучело, символизирующее холодную зиму. Его торжественно сжигают в конце масле-ничной недели.

Откуда появился этот праздник?

Предшественником праздника Масленицы была Комоедица – в языческие времена люди счита-ли это время началом нового года. Спустя некоторое время праздник превратился в народное гуляние и стал называться Масленицей.





Почему на Масленицу едят блины?

Блин символизирует солнце. Для славян съесть блин означало попробовать кусочек солнца и зарядиться теплом. Правда, первоначально славяне пекли простые круглые лепешки из пше-ничной муки на воде и только в ХIX веке начали печь румяные блины, похожие на современные. Считалось, что чем больше испечь блинов и съесть их, тем быстрее придет весна.

Зачем сжигают чучело?

Это торжественная и самая главная часть праздника. Считается, что после сожжения чучела, ко-торое символизирует зиму, весна вступит в свои законные права. В качестве чучела славяне ма-стерили куклу из соломы и тряпок. Затем чучело одевали в женскую одежду и ставили на глав-ной улице. В конце масленичной недели куклу сжигали. Во время веселья люди водили хорово-ды вокруг горящего чучела, пели песни, танцевали и катались на санях.

Какое отношение Масленица имеет к православию?

Языческие обряды Масленицы, такие как сжигание чучела или поедание огромных порций бли-нов, не имеют отношения к православию. Но масленичная неделя совпадает с периодом Сыр-ной седмицы – неделей перед Великим постом. Есть мясо в этот период уже нельзя, но рыбные блюда, молоко и молочные продукты, яйца еще можно даже в среду и пятницу.









Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы

Понедельник – «Встреча». В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отда-вали нищим для почтения памяти умерших. В некоторых регионах было принято готовить варе-ники с сыром и сметаной, ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашенных родственни-ков и гостей. Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни. Дети посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего сжигания. На площадях населенных пунктов устанавливались горки, качели. Утром свекровь со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а вечером сами навещали их, пишет limberi.by . В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отда-вали нищим для почтения памяти умерших. В некоторых регионах было принято готовить варе-ники с сыром и сметаной, ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашенных родственни-ков и гостей. Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели песни. Дети посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего сжигания. На площадях населенных пунктов устанавливались горки, качели. Утром свекровь со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а вечером сами навещали их, пишет





Вторник – «Заигрыши». В этот день молодежь начинала устраивать катания на санках, снежные забавы, соревнования на протяженность спуска с ледяных горок. Проводились смотрины невест.





Среда – «Лакомка». День сопровождался поеданием традиционного блюда – блинов, изготов-ленных из различных сортов теста с разнообразными начинками. Устраивались блинные сорев-нования – определяли, у кого они получились вкуснее всего. Также в среду было принято ходить в гости к теще с угощениями.





Четверг – «Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)». День был наполнен гуляниями с утра до вечера, вождением хороводов, кулачными боями. Хозяйки пекли изделия из муки в форме птиц. В четверг запрещалось шить.









Пятница – «Тещины вечерки». Зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости нарядные посланники.





Суббота – «Золовкины посиделки». В субботу было принято приглашать в гости золовку (сестру супруга) и вручать ей подарок, а также просто навещать родственников и друзей.





Воскресенье – «Прощеное воскресенье (Проводы, Целовник)». В церквях в воскресенье прохо-дят богослужения, предваряющие Великий пост. В этот день люди просили прощения, забыть плохие поступки. Ритуал завершался поцелуем и поклоном. Было принято посещать могилы родственников и приносить им в качестве угощения блины. Люди парились в банях, чтобы смыть грехи. Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело Масленицы. Такой обряд символизировал встречу весны. Масленица заканчивалась уборкой: мытьем посуды, сжи-ганием остатков праздничной еды.











