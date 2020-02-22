ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину

22.02.2020 20:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» обыграл МАПИД на домашней площадке. Речь о Чемпионате Беларуси. В первой половине встречи хозяева подтвердили статус фаворитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину

В первом сете они разгромили соперника 25:6, вторую партию взяли 25:15. Казалось бы, у МАПИДа не осталось шансов, но подопечные Владимира Мойсиевича так точно не считали. Третий сет они у «Строителя» буквально вырвали – 25:21. Но дальше побороться не получилось: минчане взяли четвертый сет со счетом 25:17 и оформили победу.

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину, скажем так. Масса ошибок, разладилась игра, и этим воспользовались наши молодые соперники. Я скажу, что до середины четвертой партии была равная игра.

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину

Таким образом, завершен предварительный этап чемпионата страны. Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Строитель». Его принципиальный соперник – солигорский «Шахтер» – на второй позиции.

Люди в материале: Александр Сингаевский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» обыграл МАПИД на домашней площадке. Речь о Чемпионате Беларуси. В первой половине встречи хозяева подтвердили статус...
 
Новости дня
Новости разные
 
Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика