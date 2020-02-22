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Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» обыграл МАПИД на домашней площадке. Речь о Чемпионате Беларуси. В первой половине встречи хозяева подтвердили статус фаворитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом сете они разгромили соперника 25:6, вторую партию взяли 25:15. Казалось бы, у МАПИДа не осталось шансов, но подопечные Владимира Мойсиевича так точно не считали. Третий сет они у «Строителя» буквально вырвали – 25:21. Но дальше побороться не получилось: минчане взяли четвертый сет со счетом 25:17 и оформили победу.
Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Таким образом, завершен предварительный этап чемпионата страны. Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Строитель». Его принципиальный соперник – солигорский «Шахтер» – на второй позиции.
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Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» обыграл МАПИД на домашней площадке. Речь о Чемпионате Беларуси. В первой половине встречи хозяева подтвердили статус...
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