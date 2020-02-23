Источник материала: Новости Волковыска

17 февраля воздух в Волковыске прогрелся до плюс 12,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +8,9.

А минимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1964 году -23 градуса.