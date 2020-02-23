17 февраля воздух в Волковыске прогрелся до плюс 12,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +8,9.
А минимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1964 году -23 градуса.
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Еще один температурный рекорд февраля побит в Волковыске
23.02.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
17 февраля воздух в Волковыске прогрелся до плюс 12,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +8,9.
А минимальная температура воздуха в этот день была зафиксирована в 1964 году -23 градуса.
Фото
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17 февраля воздух в Волковыске прогрелся до плюс 12,3 градуса, что побило температурный рекорд 18-летней давности +8,9. А...
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