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«Минск, это был нереально крутой концерт». Ольга Бузова собрала полную Falcon Club Arena
Источник материала: Tut.by
Вчера российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова выступила в
Это было третье певческое шоу Ольги Бузовой в столице за последние два с половиной года. В первый раз с концертом она
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Вчера российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова выступила в Falcon Club Arena. Девушка сообщила, что на мероприятии был солд-аут, призналась, что...
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