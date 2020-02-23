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«Минск, это был нереально крутой концерт». Ольга Бузова собрала полную Falcon Club Arena

23.02.2020 06:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова выступила в Falcon Club Arena с программой «Принимай меня». Девушка сообщила, что на мероприятии был солд-аут, призналась, что Минск для нее особенный город, и уже после шоу поблагодарила публику за «нереально крутой концерт, любовь и веру в меня».

Это было третье певческое шоу Ольги Бузовой в столице за последние два с половиной года. В первый раз с концертом она приезжала в Беларусь в ноябре 2017, именно тогда девушка только начала позиционировать себя как певицу. Второй сольник россиянки состоялся в октябре 2018. Можно подумать, что в 2019 инстаграм-звезда не внесла белорусов в свой гастрольный тур, но это не так. Сначала она Витебске закрыли «Славянский базар»">появилась на «Славянском Базаре» в Витебске, а затем приехала со спектаклем «Мужчина нарасхват» в минский Дом офицеров. Каким получилось вчерашнее шоу — в фоторепортаже TUT.BY.

















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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вчера российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова выступила в Falcon Club Arena. Девушка сообщила, что на мероприятии был солд-аут, призналась, что...
 
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