Источник материала: Новости Волковыска

На протяжении четырех недель работники МЧС вместе с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных проводили профилактическую работу в опорных пунктах общественного правопорядка, в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения, в средних специальных учреждениях образования, а также на предприятиях и в организациях. Спасатели и их помощники общались с людьми, проводили игры, конкурсы и викторины, сообщает сайт МЧС.

Республиканская акция «Безопасность в каждый дом!» в Волковысском районе финишировала в магизине «5 элемент». На заключительном этапе акции работники Волковысского районного отдела по ЧС устроили для посетителей торгового объекта развлекательную программу. Взрослые и дети получили возможность проверить и расширить свои знания по безопасности на обучающих площадках: «Эксплуатация электроприборов», «Обслуживание пожарного извещателя» «Использование огнетушителя» и «Оказание первой помощи пострадавшим».

Желающие примеряли боевую одежду спасателей и делали позитивные фотографии.