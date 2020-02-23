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В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

23.02.2020 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Надо же, гром в феврале, это что-то совсем уже не зимнее. Град - ещё так, можно списать на типа снег.

В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)
​​​​​​

Кто-то слышал гром, ещё пишут о грозе. Скорее всего, это были единичные, однако тем не менее необычные явления.

В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)
 В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

Чуть позже большими хлопьями начал падать снег. Зима, ты?

В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)
 В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

Не обошлось и без ветра, уже сообщают о поваленных деревьях (Высокое, Сегиневщина):

В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

Что будет дальше? Ну как вариант, вот это:

В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

 
 
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  Надо же, гром в феврале, это что-то совсем уже не зимнее. Град - ещё так, можно списать на типа снег. ​​​​​​ Кто-то слышал гром, ещё пишут о грозе. Скорее всего, это...
 
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