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В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)
23.02.2020 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Надо же, гром в феврале, это что-то совсем уже не зимнее. Град - ещё так, можно списать на типа снег.
Кто-то слышал гром, ещё пишут о грозе. Скорее всего, это были единичные, однако тем не менее необычные явления.
Чуть позже большими хлопьями начал падать снег. Зима, ты?
Не обошлось и без ветра, уже сообщают о поваленных деревьях (Высокое, Сегиневщина):
Что будет дальше? Ну как вариант, вот это:
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