 В Бресте гремел февральский гром, а потом пошёл небольшой град (а затем и снег)

Источник материала: Виртуальный Брест

Надо же, гром в феврале, это что-то совсем уже не зимнее. Град - ещё так, можно списать на типа снег.







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Кто-то слышал гром, ещё пишут о грозе. Скорее всего, это были единичные, однако тем не менее необычные явления.







Чуть позже большими хлопьями начал падать снег. Зима, ты?







Не обошлось и без ветра, уже сообщают о поваленных деревьях (Высокое, Сегиневщина):





Что будет дальше? Ну как вариант, вот это:



