С завтрашнего дня меняются правила выдачи грин-карт США

Washington Post . Выдача грин-карт в США будет ужесточена. Их не будут выдавать иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает





Министерство внутренней безопасности США начнет выполнение этих правил 24 февраля. Новые правила могут повлиять на 382 тыс. человек.





Отметим, США ужесточили правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года, но Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке его заблокировал и дело рассматривалось в Верховном суде, который поддержал ужесточение норм.





Ранее в США также решили ужесточить выдачу американских виз беременным женщинам.



