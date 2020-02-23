«Колокола памяти» прозвенели во всех храмах области в День защитников Отечества

Источник материала: Вороновская газета

В этот день, 23 февраля, дан старт масштабному областному патриотическому проекту «Память. Единство. Победа».

Символом его открытия ровно в полдень стал одномоментный перезвон колоколов во всех храмах областио погибших в годы Великой Отечественной войны.

Проект, посвященный 75-летию Великой Победы, объединит множество событий, конкурсов, масштабных акций и программ. В рамках него издадут виртуальную энциклопедию «Мой род – моя гордость. 75 военных страниц истории». В книгу войдут лучшие работы участников одноименного конкурса, который стартовал в 2019 году и продолжится до 1 мая этого года. Материалы, авторами которых станут жители со всего региона, будут посвящены военной истории членов их семей – участников или свидетелей войны.

Во всех районах области также создадут Музей истории Великой Отечественной войны под открытым небом – единое интерактивное пространство, обозначенное табличками, постерами, плакатами с информацией о военных исторических событиях и людях. Музей объединит города и деревни, где велись ключевые боевые действия. Некоторые из них станут частью туристических маршрутов. В этом году в регионе планируется символично открыть 75 таких визуальных объектов, со временем их количество увеличится.

Помимо прочего, частью проекта станет виртуальный музей фронтовых писем и фотографий, видеотека воспоминаний ветеранов «Живая ПАМЯТЬ» и уникальная летопись посланий детей и молодежи к потомкам и поколению победителей под девизом: « Мы помним… всех и всегда!»

Организаторы проекта – Гродненский областной исполнительный комитет, главное управление идеологической работы и по делам молодежи, главное управление образования и управление культуры облисполкома, областные организации общественных объединений «Белорусский союз женщин», БРСМ, «Белая Русь», Белорусское Общество Красного Креста, профсоюзные и ветеранские организации области.