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Wildberries возглавила рейтинг самых дорогих компаний Рунета

23.02.2020 15:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

yandex.by

Forbes представляет первый рейтинг крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете. В него вошли не классические интернет-компании, а те, чьи товары и услуги существуют вне сети, но для которых важным каналом продаж стал онлайн.

Первое место — у онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук.

По сравнению с жителями других стран россияне пока тратят очень мало денег в интернете — всего 190 доллара на человека в год (американцы — почти 1400 долларов, немцы — около 1100 долларов, китайцы — чуть более 1000 долларов). В мире самые большие рынки онлайн-торговли — это путешествия (1,19 трлн долларов) и одежда и косметика (620,1 млрд долларов), то есть товары и услуги физического мира. В этом году мы решили более пристально изучить продажи разных компаний в интернете и составить отдельный рейтинг на эту тему.

В рейтинг 10 главных продавцов Рунета попали компании, чьи товары и услуги существуют и оказываются в офлайне, а интернет для них - лишь канал продаж. Это отличает их от интернет-компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru.

Первое место в рейтинге занял онлайн-ретейлер Wildberries Татьяны Бакальчук, чья выручка от онлайн-продаж составила 223,5 млрд росс. рублей. Второе место — у «Аэрофлота», собственные онлайн-продажи которого выросли за пять лет в 2,5 раза, до 221 млрд росс. рублей. Третье место — у AliExpress Russia (выручка от онлайн-продаж — 201,4 млрд росс. рублей).

В рейтинге крупнейших интернет-продавцов приведена выручка без НДС (для традиционных ретейлеров) или оборот за вычетом возвратов (для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов). Данные предоставлены самими компаниями, в иных случаях мы использовали оценку, полученную путем опроса экспертов. В рейтинг вошли как компании, которые изначально выбрали интернет в качестве основного канала продаж, так и офлайн-игроки из разных секторов экономики с большим объемом продаж в интернете. В списке нет оценок онлайн-выручки финансовых компаний, бизнес-модель которых сильно отличает их от других участников рейтинга.

 
 
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Forbes представляет первый рейтинг крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете. В него вошли не классические интернет-компании, а те, чьи товары и услуги существуют...
 
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