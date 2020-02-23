В США при запуске самодельной ракеты погиб изобретатель Майк Хьюз. Он пытался доказать, что Земля - плоская

64-летний самоучка-изобретатель Майк Хьюз по прозвищу «Безумный Майк» погиб 22 февраля, разбившись на ракете на паровом двигателе, которую тот сам же и собрал. Об этомпредставители канала Science Channel, снимавшие запуск для своей передачи.

В рамках шоу Homemade Astronauts Хьюз планировал подняться на высоту 1,5 километров, а затем приземлиться в пустыне возле города Барстоу. Но при взлёте возникли неполадки с парашютной системой, и ракета на полной скорости врезалась в землю.

Хьюз прославился в 2017 году своими высказываниями о теории плоской Земли. По его словам, он несколько лет строил ракету ради того, чтобы подняться в космос и сфотографировать планету с высоты, тем самым доказав ложь властей.





После этих высказываний Общество плоской Земли помогло ему собрать недостающие средства на постройку ракеты. По мнению приятеля Хьюза Даррена Шустера, инженер так привлекал к себе внимание спонсоров, чтобы осуществить задумку. «Этот парень знал, что не доживёт до 80 лет», — добавил Шустер.