ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швейцарский суд решил, что ликер «Егермейстер» не оскорбляет чувства христиан

23.02.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

m.newsru.com

Швейцарский суд решил, что логотип популярного немецкого ликера "Егермейстер" не оскорбляет религиозные чувства христиан.

Компания, производящая напиток, хотела использовать в Швейцарии свой фирменный знак для рекламы других товаров, в частности, косметики и услуг мобильной связи. Однако швейцарский Федеральный институт интеллектуальной собственности счел, что присутствие на логотипе креста может быть оскорбительным для христиан и попытался заблокировать планы производителя "Егермейстер" в суде, пишет Русская служба «Би-Би-Си».

Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что интенсивное использование картинки на протяжении многих десятилетий ослабило ее религиозное содержание, и ее уже не следует воспринимать как христианский символ.

Похожий случай недавно имел место в России. В январе 2020 года суд по интеллектуальным правам разрешил компании Никиты Михалкова "Бесогон" использовать икону святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака.

Ранее Роспатент счел, что использование образа святого в коммерческих целях может быть расценено как оскорбление чувств православных верующих.

На эмблеме "Егермейстера" изображен олень с крестом и исходящим от него сиянием между ветвистыми рогами.

Изображение восходит к широко известному эпизоду из жития "апостола Арденн" святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников. Там говорится, что живший в VII-VIII граф Губерт Льежский в канун Рождества увидел в лесу оленя с сияющим крестом над головой, отрекся от титула и прежней разгульной жизни, постригся в монахи и стал впоследствии уважаемым епископом.

"Шнапс Геринга"

35-градусный горький ликер "Егермейстер" выпускается компанией Mast-Jägermeister SE, расположенной в городе Вольфенбюттель (земля Нижняя Саксония), и экспортируется в десятки стран.

Рецепт, придуманный тогдашним владельцем фирмы Куртом Мастом, до сих пор хранится в секрете. Известно лишь, что в состав "Егермейстера" входят 56 трав и кореньев, и что он выдерживается 12 месяцев в дубовых бочках. Напиток используется как дижестив, а также в коктейлях.

Слово "егермейстер" значит по-немецки "старший охотник" или "лесничий". Курт Маст был увлеченным охотником.

Поскольку среди семи государственных постов, которые занимал "наци № 2" Герман Геринг, была должность главного лесничего рейха, солдаты вермахта прозвали ликер "шнапсом Геринга".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарский суд решил, что логотип популярного немецкого ликера "Егермейстер" не оскорбляет религиозные чувства христиан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Водители, внимание! С понедельника в Гомеле закроют улицу Шевченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика