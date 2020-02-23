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«Все, что находится в подъезде, будет ремонтироваться за счет жителей»: что изменилось в ЖКХ

23.02.2020 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внесены изменения в постановления Министерства ЖКХ.

Внесены изменения в постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства «О порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда» и «Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию и периодичности их выполнения». Что именно стало по-другому для жителей, агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез.

— Увеличен перечень работ, которые будут выполняться за счет средств населения. Фактически всё, что находится в подъезде, а также входная дверь, будет ремонтироваться за средства жителей. Речь идет об окраске, восстановлении конструктивных элементов, дверей, шахты и кабины лифта и другом, — уточнил Тимофей Кремез.

На окнах или дверях отсутствуют ручки, петли, доводчики и прочие элементы, которые обеспечивают открытие или закрытие? За восстановление должны будут заплатить жильцы.

Если при капремонте на окнах в подъезде установили стеклопакеты, а затем кто-то их разбил, замена будет производиться за средства граждан. Работы выполнят, а счет включат в жировку. Точно так же поступят с заменой входных дверей, если их дальнейшая эксплуатация небезопасна. Если же опасности нет, но поменять или окрасить дверь не помешало бы, жильцам предложат провести эти работы, и входную группу обновят, если на это будут согласны более 50% жителей.

— Нередко вандализму в подъездах подвергаются перила: в них выламывают прутья, срывают защитные кожухи… Их восстановление и окраску теперь тоже должны будут оплатить жильцы, — продолжил заместитель генерального директора.

Он добавил, что перечень работ, которые выполняются за счет отчислений на техобслуживание, также упорядочили и конкретизировали. К примеру, в него включили установку решеток для очистки обуви на входах в подъезды. Ранее эти работы производили за средства бюджета.

В перечень работ по техобслуживанию добавили услугу по установке качающейся дверцы в подвальных помещениях, через которую попадать в подвал и выбираться из него смогут бездомные животные. Выполнять работы также будут за счет отчислений граждан на техобслуживание, до этого источника финансирования на такие мероприятия определено не было.

— Планируем разработать 5-летнюю программу, чтобы в течение этих лет установить такие элементы в домах, где есть возможность и необходимость (обращения граждан с просьбой об установке такой дверцы). Но подчеркну: не везде есть техническая возможность их установить, потому нельзя сказать, что ими оборудуем все дома. Вопрос еще в том, что сейчас нет изготовителей, у которых мы могли бы закупать такие дверцы. Над тем, где их брать, сейчас работаем, — объяснил Тимофей Кремез.
 
Теги: Минск
 
 
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