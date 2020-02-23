The New Yorker (США): как второй бой Уайлдера и Фьюри стал самым важным событием в мире бокса

В этом году самой экзотической рекламой во время Супербоула стал продукт под названием «Уайлдер — Фьюри 2». Это не боевик и не мужской дезодорант, а боксерский поединок, розничная цена которого составляет около 80 долларов. «Уайлдер» — это боксер-тяжеловес из Алабамы Деонтей Уайлдер, обладающий одним из самых убийственных ударов в истории этого вида спорта. А «Фьюри» — это британский тяжеловес Тайсон Фьюри, являющийся одной из самых харизматичных личностей в мире спорта, хотя это спорно, а также самым одаренным боксером тяжелого веса, хотя это еще более спорно.





На фанатов-дилетантов результаты этих непобедимых боксеров могут произвести глубокое впечатление: у Уайлдера 42 победы на ноль поражений, а у Фьюри 29. Но более внимательный зритель заметит, что это ошибочные данные, или, по крайней мере, неполные. На самом деле, счет Уайлдера 42-0-1, а Фьюри 29-0-1. Единица означает их первый поединок в декабре 2018 года, который стал изумительным зрелищем, и завершился вничью.









В эту субботу они снова встретились. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, и это самый долгожданный бой после поединка Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году. Вообще-то боксерские матчи не играют особой роли в современном политическом дискурсе, но в среду вечером во время дебатов демократов сенатор Эми Клобушар (Amy Klobuchar) неожиданно вспомнила про матч Уайлдер — Фьюри 2. «Я подумала, в субботу в Вегасе будет боксерский поединок, повторный бой, — сказала она, — и этим парням следует туда съездить». Под «парнями» она имела в виду Майкла Блумберга и сенатора Берни Сандерса, которые спорили о налоговом законодательстве. Шутка была довольно неудачная, но она указывает на то, что на этот поединок обращают внимание многие.





Бой Мейвезера и Пакьяо был практически в одну калитку. К началу поединка Мейвезер был безусловным фаворитом, которому в одном из опросов отдали предпочтение 42 из 48 экспертов, заявив, что он победит, что тот и сделал с большой легкостью. Но в матче Уайлдер — Фьюри 2 шансы почти равные, и эксперты разошлись во мнениях. Большинство людей никогда бы и не подумало о том, чтобы потратить 80 долларов на просмотр боксерского поединка по телевизору, но это особый случай. И таких будет немного.





Крупный боксерский матч это одновременно и драка, и сотрудничество, так как обе стороны должны работать вместе, чтобы это спортивное мероприятие состоялось. (В боксе нет такого главного органа, который обладает полномочиями назначать и организовывать бои.) Платная трансляция матча — это совместный продукт канала ESPN, ставшего американским домом для Фьюри, и телекомпании « кс», которая связана с Уайлдером. «Фокс» кже показывала Супербоул в этом году, чем и объясняется реклама боя.





А если вам кажется, что оплата за просмотр — это устаревший формат, то вы правы. Практика взимания дополнительной платы с подписчиков за крупные бои зародилась еще в 1960-е годы, которые были эпохой супертяжеловеса Флойда Паттерсона. Третий ведущий современный тяжеловес Энтони Джошуа дерется на стриминговом сервисе DAZN, который работает по подписке, делая оплату за просмотр устаревшей. (В декабре Джошуа победил в повторном поединке Энди Руиса, восстановив тем самым свою репутацию, которая немного поблекла, когда Руис одержал над ним верх в июне прошлого года.)





Среди прочего, бой Уайлдер — Фьюри 2 это еще и экономический эксперимент. Право на просмотр американской трансляции матча Мейвезер — Пакьяо купили более четырех миллионов человек. Возникнет ли у миллионов такой же соблазн посмотреть на Уайлдера и Фьюри? Если такой аппетитный матч не принесет большой выручки на платных просмотрах, это может стать сигналом о том, что 60-летняя дружба между боксом и платным адресным показом подходит к концу.





В притягательности Уайлдера нет ничего сложного. Он обладает тем, что ведущий и аналитик ESPN Макс Келлерман (Max Kellerman) называет «самым сокрушительным нокаутирующим ударом в истории бокса». Уайлдер стал заниматься боксом довольно поздно, в возрасте 20 лет. У него репутация человека, наносящего такие дикие удары, от которых боксерам рекомендуют уклоняться. Он всегда побеждает, в основном нокаутом. (Один раз ему присудили победу судейским решением в бою с Бермейном Стиверном, но в следующем поединке он поквитался с судьями жестоким нокаутом противника уже в первом раунде.) В последнем бою против Луиса Ортиса он выглядел довольно посредственно первые шесть раундов, но в седьмом это уже не имело никакого значения, так как Уайлдер правой нанес сопернику удар в лоб, и тот рухнул как подкошенный. «Бойцы должны сражаться идеально 12 раундов, — любит говорить Уайлдер. — Мне же достаточно быть идеальным две секунды».





В сравнении с Уайлдером Фьюри опытнее, но он не такой эффектный. Чемпионом в тяжелом весе он стал в 2015 году, одержав несуразную, но все равно впечатляющую победу над Владимиром Кличко, который долгие годы казался непобедимым. Затем Фьюри на какое-то время исчез, а когда в 2018 году он вернулся, ему пришлось провести пару боев с соперниками более низкого уровня, и только после этого у него состоялся поединок с Уайлдером, которого он почти победил, а тот почти победил его. Когда начался двенадцатый раунд, почти все зрители думали, что Фьюри победит Уайлдера по очкам. Но в том раунде Уайлдер нашел свои две идеальные секунды и нанес Фьюри прямой удар правой, а потом хук слева, после чего британец оказался на спине. Казалось, бой закончен. Но Фьюри сделал нечто такое, чего от него никто не ждал: он поднялся и завершил бой, заработав ничью. (Фьюри не помнит, как его отправили в нокдаун. «Я помню, как открыл глаза где-то на четвертой секунде, — рассказал он, давая недавно видеоинтервью, — и подумал: «Что за дерьмо. Вставай!») Что бы ни произошло в субботу вечером или в предстоящие годы, этот образ несомненно будет определяющим в карьере Фьюри: человек, которого побили, а он каким-то образом решил стать непобежденным.









Боб Арум — ветеран американского бокса и один из промоутеров Фьюри. Ему нравится говорить о своих бойцах в превосходной степени. «Тайсон Фьюри самый эффектный боксер из числа тех, кого я знал со времен Али», — сказал недавно Арум, имея в виду, конечно же, своего бывшего клиента Мохаммеда Али. Фраза «самый эффектный» может показаться слабой похвалой для боксера, но это не так. Фьюри человек необычайно привлекательный. Не так давно у него взял интервью бывший боксер Андре Уорд, ведущий в стриминговой сети ESPN+ шоу под названием «Без защиты». Уорд спросил Фьюри о времени после боя с Кличко, когда тот бездельничал и судя по всему часто пил. Фьюри рассказал о своей постоянной борьбе с депрессией и тревогой. «Готовясь к бою с Кличко, я боялся победить, — сказал он. — Я знал, что одержу верх, но боялся этого, так как понимал, что больше у меня не будет цели, что уже ничто не вытащит меня из этого мрака. И я был прав». По словам боксера, мрак рассеялся лишь тогда, когда он снова начал драться.





Не так давно британская пресса охарактеризовала Фьюри как человека странного и, возможно, злобного. Он заявил корреспонденту «Мейл он Санди» (The Mail on Sunday), что легализация гомосексуализма является признаком надвигающегося апокалипсиса. (Газета осудила его «злобные гомофобские выпады».) Любопытные спортивные фанаты узнали также о его отце Джоне, который дрался без перчаток. Его посадили в тюрьму за то, что во время уличной драки он «выбил человеку глаз», как написала одна газета. Но после перерыва Фьюри начал выглядеть как человек вдохновенный и энергичный. В этом месяце британское телевидение на одном из своих каналов начало показ документального сериала «Тайсон Фьюри — цыганский барон», а это говорит о том, что если Фьюри захочет, его ждет прибыльное будущее в реалити-шоу.





В этом фильме отец Фьюри Джон, вышедший на свободу, ведет себя хвастливо, но кажется очаровательным. Он говорит о том, что все мужчины Фьюри бойцы, и как он решил дать своему родившемуся раньше времени сыну имя бойца. (Фьюри родился в 1988 году, через семь недель после того, как Майк Тайсон в первом раунде нокаутировал Майкла Спинкса.) Что касается выбитого глаза, то Джон Фьюри уверенно заявляет, что это было простое недоразумение: «Просто разногласия между двумя пассажирами о том, что пошло не так». Он показывает зрителям картину, на которой изображена традиционная повозка, лагерь и люди, сидящие у костра. «Вот так мы жили сто лет назад, — говорит он. — Свободные как птицы».





Сегодня Тайсон Фьюри живет в приморском городе Моркам в графстве Ланкашир, который не отличается особым очарованием. Камеры показывают, как ему доставляют повозку, похожую на ту, что на картине, и он решает впрячься в нее вместо лошади. Он тянет повозку по улице и кричит: «У Роки Бальбоа нет ничего на цыганского барона!» В доме мы знакомимся с его женой Пэрис и с пятью их детьми. Один из них постоянно пытается забраться на подоконник, за что получает наставление. Фьюри говорит: «Ты знаешь, почему мы так не делаем? Потому что папа ради покупки этого дома согласился, чтобы ему вышибали мозги. Теперь, мой мальчик, мне уже нечего вышибать, мозгов не осталось». Потом он широко улыбается и поднимает свою огромную ладонь, чтобы мальчик мог потренироваться. «Сильно бей, — говорит Фьюри. — Это должен быть удар, а не шлепок».





Привлекательность Фьюри отчасти объясняется сложной взаимосвязью между его благосостоянием и профессией. Он говорит, что когда у него был перерыв в спорте, он был близок к тому, чтобы совершить самоубийство. Его остановили мысли о семье. Пэрис любит его, но очень волнуется. Волнуется, когда приближается очередной бой, волнуется, когда боев нет. Она говорит: «В этот момент я начинаю думать: так, где мы сейчас? И не начинается ли у нас черная полоса?» Фьюри видит в боксе своего рода терапию, хотя конечно, бокс слишком опасен и разрушителен, чтобы считать его лечением. А если задуматься о сокрушительной мощи удара Уайлдера, избранный Фьюри путь больше похож не на самолечение, а на саморазрушение.





Безусловно, Фьюри был уверен, что в субботу вечером ему удастся избежать удара Уайлдера справа. Ну, или выстоять после такого удара. Как у большинства приковывающих внимание боксеров, манера ведения боя у Фьюри как будто отражает его характер: здесь есть и упрямство, и удивительная изобретательность. Он нашел способ победить Кличко, и заслуживает того, чтобы победить Уайлдера. Так и получилось.



