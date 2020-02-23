Ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса 2019-nCov 17:13 23 февраля 2020

Источник материала: Вороновская газета





Источник коронавируса нового типа не имел отношения к рынку морепродуктов «Хуанань» в Ухане, который считается эпицентром вспышки заболевания.

К такому выводу пришли ученые ботанического сада при Китайской академии наук.

Сотрудники ботанического сада совместно с коллегами из Южно-китайского сельскохозяйственного университета и Пекинского центра изучения мозга проанализировали собранные к 12 февраля в базе данных GISAID EpiFluTM геномные данные 93 образцов нового коронавируса из 12 стран и четырех континентов. В частности, источники инфекции и пути распространения.

Всего специалистам удалось выявить в этих образцах 58 гаплотипов — совокупностей одних и тех же генов, расположенных в одних и тех же участках хромосом, обычно наследуемых вместе.

Так, у пациентов, имевших непосредственное отношение к рынку морепродуктов в Ухане, были выявлены гаплотипы H1 и его производные H2, H8-H12. Но затем был найден новый, отдельный гаплотип — Н3, который не имел никакого отношения к рынку «Хуанань». Однако и Н3 не является изначальным распространителем коронавируса: он произошел от гаплотипов Н13 и Н38 в одном промежуточном носителе (mv1, предполагаемый нулевой пациент).

В свою очередь Н13 и Н38 тесно коррелируют с коронавирусом RaTG13, выявленным у летучих мышей.

Как следует из результатов исследования, хронологическая эволюция у коронавируса выглядит следующим образом: предполагаемые распространители Н13 и Н38 (имеющие тесную связь с коронавирусом летучих мышей RaTG13) породили mv1 (предполагаемый нулевой пациент), из которого в свою очередь произошел гаплотип Н3. И уже из него появился Н1 и его производные Н2, Н8-Н12, которые был выявлены на рынке.

Прародители вируса Н13 и Н38 были выявлены у двух пациентов в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) и Вашингтоне, которые в конце декабря — начале января были в Ухане, однако не посещали рынок морепродуктов. В настоящее время эти гаплотипы не встречаются в Ухане (исследование ограничено данными, собранными в период с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020 года).

Таким образом ученые пришли к выводу, что рынок не является первоначальным местом распространения инфекции. «Коронавирус нового типа попал на рынок «Хуанань» извне, быстро распространился на самом рынке и за его пределами», — говорится в исследовании.

Основываясь на имеющейся статистике, первое массовое заражение произошло 8 декабря, что является косвенным доказательством того, что вирус начал передаваться от человека к человеку еще в конце ноября — начале декабря прошлого года. После этого инфекция попала на рынок и начала массово распространяться.

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