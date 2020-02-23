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Выборы-2020: "левые" стартуют
Источник материала: Партизан
Партия «Справедливый мир» начинает свою часть президентской кампании.
В частности, коммунисты из "Справедливого мира" приступили к формированию инициативной группы для своего будущего кандидата в президенты. В этом году "Справедливый мир" решил не идти в избирательные коалиции, а выдвинуть собственного кандидата, правда, пока не определился кого.
Тем не менее Бюро республиканского Центрального комитета партии уже приняло однозначное решение об участии и обязала всех членов партии не только самим вступить в будущую инициативную группу, но и привлечь в группу по два дополнительных человека, сообщает сайт
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Партия «Справедливый мир» начинает свою часть президентской кампании.
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