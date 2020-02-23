В частности, коммунисты из "Справедливого мира" приступили к формированию инициативной группы для своего будущего кандидата в президенты. В этом году "Справедливый мир" решил не идти в избирательные коалиции, а выдвинуть собственного кандидата, правда, пока не определился кого.



