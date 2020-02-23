Михаил Захаров: Очень хочется вернуть Беларусь на Олимпиаду

by.tribuna.com . Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров надеется, что национальная команда пройдет сито отбора на Олимпиаду-2022, пишет





– Конечно, очень хочется вернуть Беларусь на Олимпиаду. Все хотят, – говорит Михаил Захаров. – Но память о Ванкувере у меня останется навсегда. Многие признавали, что именно в хоккейном плане это были лучшие Игры в истории. На каждом матче собирался полный стадион, непередаваемая атмосфера, многие местные за нас болели. Я удивлялся такой посещаемости очень сильно. Думал, на матч с финнами пришло много из-за того, что матч открытия. Но потом и на шведах полные трибуны. Думал, с немцами будет спокойнее, но нет – снова аншлаг! Этот момент удивил, конечно. Ажиотаж невероятный. Повторить это хотелось бы. Как ни встретимся с Калюжным, мы все время вспоминаем Олимпиаду.





– Будете пересматривать тот матч с немцами?





– После нашего разговора захотелось. У меня есть записи всех тех игр. Будет интересно пересмотреть.





Две следующие Олимпиады прошли без Беларуси – наши хоккеисты уступали в финальной олимпийской квалификации словенцам. В августе у нас будет новая попытка отобраться на Игры – надо быть сильнее словаков, австрийцев и поляков.



