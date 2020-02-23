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Во время учений США сымитировали ядерный удар по Беларуси

23.02.2020 19:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время трех командно-штабных учениях, проходивших в США, в рамках одного из них было решено «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Беларуси, сообщает американское издание Slate.

По легенде Россия напала на одну из прибалтийских стран. В одном из учений западные страны «ответили» России обычными вооружениями. В рамках вторых учений США отреагировали при помощи ядерного оружия. Причем военные решили «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Беларуси, хотя по легенде страна даже не участвовала в «атаках» российской армии.

Напомним, об учениях с имитацией ядерного удара по России стало известно накануне во время брифинга Министерства обороны США. Деталей учений представитель Минобороны не раскрыл, добавив только, что в отрабатываемом сценарии Россия нанесла удар по цели НАТО в Европе. Ответ США, который отработали на учениях, по словам чиновника, был «ограниченным». Он пояснил, что для этого вопрос сначала согласовывают с министром обороны, а потом и с президентом США.
 
 
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Во время трех командно-штабных учениях, проходивших в США, в рамках одного из них было решено «запустить» несколько единиц ядерного оружия по Беларуси, сообщает...
 
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