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Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безоблачным положение наших скверов назвать сложно. Только в столице счет таких «забытых» зеленых зон идет на сотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Татьяна Тяпкина, ландшафтный дизайнер:
Сквер по определению – благоустроенная зеленая зона внутри жилой застройки. Его назначение самое что ни на есть урбанистическое.
Пешеход отдохнет в пути, соседи встретятся для беседы, мамы приведут детей на прогулку. К знаменателю «многофункциональный» давно пришли наши близкие и далекие соседи.
Татьяна Тяпкина:
Любая зеленая зона, которую мы привыкли по старинке называть двор, может превратиться в благоустроенную релакс-площадку.
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Ландшафтный дизайнер о Минске: мы застряли в прошлом, у нас нет современного решения в городе для людей
Новости Беларуси. Безоблачным положение наших скверов назвать сложно. Только в столице счет таких «забытых» зеленых зон идет на сотни, сообщили в программе...
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