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Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

23.02.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История этого конфликта развивалась на протяжении нескольких лет. Чтобы часть Грушевского сквера не превратилась в стройплощадку, местные жители выходили на акции протеста, обращались в милицию и даже записали видеопослание Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Мы требуем остановить вырубку деревьев и уничтожение зеленых зон в Грушевке, которых здесь и так очень мало. Оставьте наш сквер!

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Грушевский сквер – это без малого 2 гектара земли и почти 300 деревьев. 80 из них попали в зону возведения нового жилого дома. Застройщик «наступил» на зеленый участок лишь на схеме проекта.

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Воплотить вырубку не успел, помешал общественный резонанс. На неделе судьба многострадального объекта, наконец, решилась. Скверу быть, пообещал глава государства.

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Вопрос вышел на более высокий уровень, на котором принято решение. Однозначно территория сквера будет сохранена в прежних размерах и застройщик откорректирует документацию, исключая этот кусочек земли.

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

И хотя обещание Президента пока существует лишь в устной форме, минчане уверены – данному слову можно верить.

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Александр Лукашенко не раз обращал внимание народа и правительства на актуальность экологических вопросов в стране.

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Свою бескомпромиссную позицию в отношении загрязнения природы Президент вновь озвучил во время недавнего рабочего визита в Светлогорск.

Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер

Люди в материале: Владимир Танкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. История этого конфликта развивалась на протяжении нескольких лет. Чтобы часть Грушевского сквера не превратилась в стройплощадку, местные...
 
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