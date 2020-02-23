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Даже записали послание Президенту. Как минчане боролись за Грушевский сквер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История этого конфликта развивалась на протяжении нескольких лет. Чтобы часть Грушевского сквера не превратилась в стройплощадку, местные жители выходили на акции протеста, обращались в милицию и даже записали видеопослание Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы требуем остановить вырубку деревьев и уничтожение зеленых зон в Грушевке, которых здесь и так очень мало. Оставьте наш сквер!
Грушевский сквер – это без малого 2 гектара земли и почти 300 деревьев. 80 из них попали в зону возведения нового жилого дома. Застройщик «наступил» на зеленый участок лишь на схеме проекта.
Воплотить вырубку не успел, помешал общественный резонанс. На неделе судьба многострадального объекта, наконец, решилась. Скверу быть, пообещал глава государства.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
И хотя обещание Президента пока существует лишь в устной форме, минчане уверены – данному слову можно верить.
Александр Лукашенко не раз обращал внимание народа и правительства на актуальность экологических вопросов в стране.
Свою бескомпромиссную позицию в отношении загрязнения природы Президент вновь озвучил во время недавнего рабочего визита в Светлогорск.
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Новости Беларуси. История этого конфликта развивалась на протяжении нескольких лет. Чтобы часть Грушевского сквера не превратилась в стройплощадку, местные...
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