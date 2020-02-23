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Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

23.02.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Андрей Коровянский – ландшафтный архитектор с мировым опытом и белорусскими корнями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Сейчас под его руководством «зеленее» становится Мурманская область России. Среди профессиональных ориентиров, признается земляк, числится и малая родина.

Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Андрей Коровянский, директор Центра городского развития Мурманской области (Россия):
В Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с российскими городами и украинскими городами. Я даже считаю, что мы вполне сейчас сравнились с прибалтийцами, которые всегда отделялись. Поэтому я здесь вынужден постоянно, чуть ли не ежедневно приводить в пример наше белорусское озеленение именно деревьями и кустарниками, обрезкой и уходом.

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Мы, конечно, в последние годы, наверное, все-таки потеряли озеленение однолетниками и многолетниками, есть моменты такие. Но принципиальный подход у нас очень высокопрофессиональный.

Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Ксения Худолей, корреспондент:
Все-таки есть какие-то тенденции и тренды, которые Беларусь еще не подхватила. Что в этом плане мы можем еще взять? Что бы можно было нам использовать? В какую сторону двигаться в плане озеленения?

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Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Андрей Коровянский:
Нам было бы очень хорошо в Минске ампельное озеленение и подоконное озеленение. Вот это было бы здорово, и это бы сразу же украсило не только Минск, но и вообще все города Беларуси. Особенно в двухэтажках и трехэтажках.

Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной

Люди в материале: Андрей Коровянский, Ксения Худолей

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Андрей Коровянский – ландшафтный архитектор с мировым опытом и белорусскими корнями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже записали...
 
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