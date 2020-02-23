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Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Андрей Коровянский – ландшафтный архитектор с мировым опытом и белорусскими корнями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас под его руководством «зеленее» становится Мурманская область России. Среди профессиональных ориентиров, признается земляк, числится и малая родина.
Андрей Коровянский, директор Центра городского развития Мурманской области (Россия):
Мы, конечно, в последние годы, наверное, все-таки потеряли озеленение однолетниками и многолетниками, есть моменты такие. Но принципиальный подход у нас очень высокопрофессиональный.
Ксения Худолей, корреспондент:
Андрей Коровянский:
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Ландшафтный архитектор из Мурманска: в Беларуси необычайно хорошее озеленение по сравнению с Россией и Украиной
Новости Беларуси. Андрей Коровянский – ландшафтный архитектор с мировым опытом и белорусскими корнями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже записали...
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