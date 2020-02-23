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Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Барановичи могут смело претендовать на статус самого зеленого уголка Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Экологию в приоритет поставили еще несколько десятилетий назад. Теперь высаживать деревья, ухаживать за цветами и возводить спортплощадки – обоюдное желание горожан и местных властей. Не обходится, правда, и без ложки дегтя.
Григорий Кособуцкий, председатель Барановичского городского Совета депутатов:
Неприятный случай не станет камнем преткновения в истории озеленения города. Год назад Барановичи пополнились несколькими зелеными объектами.
В самом молодежном районе заложили парк семейных деревьев, на улице Комарова появилась Аллея авиаторов. Планы на 2020-й и вовсе грандиозные.
Григорий Кособуцкий:
И, наверное, самый показательный пример – парк Вдохновленные победой. Пять лет назад на его месте возвышались заросли. Теперь это современная, благоустроенная зона отдыха с лыжероллерной трассой, детской и воркаут-площадками. Объект стал по-настоящему народной стройкой. Получилось дешевле для бюджета и дороже сердцу каждого, кто копал, высаживал и поливал.
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Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси
Новости Беларуси. Барановичи могут смело претендовать на статус самого зеленого уголка Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экологию в приоритет...
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