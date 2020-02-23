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Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

23.02.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Барановичи могут смело претендовать на статус самого зеленого уголка Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Экологию в приоритет поставили еще несколько десятилетий назад. Теперь высаживать деревья, ухаживать за цветами и возводить спортплощадки – обоюдное желание горожан и местных властей. Не обходится, правда, и без ложки дегтя.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Григорий Кособуцкий, председатель Барановичского городского Совета депутатов:
Мы построили в 2017 году сквер Знаки зодиака. Идея такая: у каждого знака зодиака есть свое дерево. Кое-кому, наверное, не по нраву пришелся наш сквер. Сломали две скамейки, поломали таблички информационные, которые указывали, какому дереву какой знак зодиака подходит. В течение одной недели мы это все восстановили. В настоящее время этот сквер в хорошем состоянии.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Неприятный случай не станет камнем преткновения в истории озеленения города. Год назад Барановичи пополнились несколькими зелеными объектами.

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В самом молодежном районе заложили парк семейных деревьев, на улице Комарова появилась Аллея авиаторов. Планы на 2020-й и вовсе грандиозные.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Григорий Кособуцкий:
Каждый горожанин имеет возможность в честь какого-то юбилея посадить свое дерево. Для этого надо обратиться в отделы ЗАГСа. Плюс в том, что тот человек, который поучаствовал в создании того или иного объекта, посадил дерево или куст, он никогда в жизни не будет делать плохо.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

И, наверное, самый показательный пример – парк Вдохновленные победой. Пять лет назад на его месте возвышались заросли. Теперь это современная, благоустроенная зона отдыха с лыжероллерной трассой, детской и воркаут-площадками. Объект стал по-настоящему народной стройкой. Получилось дешевле для бюджета и дороже сердцу каждого, кто копал, высаживал и поливал.

Горожане на свои праздники могут садить деревья. Как Барановичи стал одним из самых «зелёных» городов Беларуси

Люди в материале: Григорий Кособуцкий

 
 
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Новости Беларуси. Барановичи могут смело претендовать на статус самого зеленого уголка Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экологию в приоритет...
 
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