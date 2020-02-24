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Новая группа Сергея Михалка дала первый концерт в столице
Источник материала: Tut.by
Вчера в столичной
На концерт «Дрездена» в Минске пришли люди всех возрастов, но больше всего было 40-летних поклонников артиста. Что очень отличало этот концерт от выступлений проектов «Ляпис-98» и BRUTTO, так это то, что фронтмен между исполнением песен не произнес ни слова. К слову, многие зрители осталось не очень довольны звуком на концерте.
За ударными в этот вечер находился Денис Шуров, за бас-гитару отвечал Алесь-Франтишек Мышкевич, за гитару, клавиши и семплер — Павел Величко, на синтезаторах был Павел Михалок.
Несмотря на то, что это был первый концерт группы в Беларуси и второй в принципе, у коллектива уже два студийных альбома. Если вы не были на концерте, послушать танцевальную музыку «Дрездена» можно
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Вчера в столичной Falcon Club Arena состоялся первый концерт новой группы Сергея Михалка Drezden. В этом проекте белорус раскрывает еще одну сторону своего творчества. «Все...
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