Новая группа Сергея Михалка дала первый концерт в столице

Источник материала: Tut.by

Вчера в столичной Falcon Club Arena состоялся первый концерт новой группы Сергея Михалка Drezden. В этом проекте белорус раскрывает еще одну сторону своего творчества. «Все стили и направления уже не помещаются в одну группу. Шизофрения явная», — объяснял появление «Дрездена» сам музыкант. Как прошел концерт — в фоторепортаже TUT.BY.

По словам Михалка , он всегда был поклонником новой волны (в частности — немецкой) и хотел создать группу в этом жанре. Название новая группа получила от города Дрезден в Германии, в котором родился Сергей.

На концерт «Дрездена» в Минске пришли люди всех возрастов, но больше всего было 40-летних поклонников артиста. Что очень отличало этот концерт от выступлений проектов «Ляпис-98» и BRUTTO, так это то, что фронтмен между исполнением песен не произнес ни слова. К слову, многие зрители осталось не очень довольны звуком на концерте.

За ударными в этот вечер находился Денис Шуров, за бас-гитару отвечал Алесь-Франтишек Мышкевич, за гитару, клавиши и семплер — Павел Величко, на синтезаторах был Павел Михалок.

Несмотря на то, что это был первый концерт группы в Беларуси и второй в принципе, у коллектива уже два студийных альбома. Если вы не были на концерте, послушать танцевальную музыку «Дрездена» можно тут (первый альбом) и тут (второй).





























































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