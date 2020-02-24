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СЭЗ "Брест" завершает в этом году создание инфраструктуры в итальянском промышленном округе

24.02.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Свободная экономическая зона "Брест" завершит в этом году создание инфраструктуры в итальянском промышленном округе, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации СЭЗ Федор Колончук.

СЭЗ "Брест" завершает в этом году создание инфраструктуры в итальянском промышленном округе

"Работа по обустройству итальянского промышленного округа в промзоне "Аэропорт" ведется на протяжении нескольких лет. В этом году мы планируем завершить проект. Площадь земельного участка составляет 26 га. Он будет обеспечен всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, включая улично-дорожную сеть, связь, газ, водоснабжение и канализацию - все коммуникации, необходимые для организации производственной деятельности", - сказал глава СЭЗ.

Строительство объекта "Инженерное обеспечение СЭЗ "Брест", район "Аэропорт" ведется за счет средств фонда развития свободной экономической зоны. В текущем году на эти цели планируется направить около Br1,2 млн, в 2019-м было израсходовано Br925 тыс. "На территорию округа могут прийти не только итальянцы, но и любой инвестор, который желает организовать и развивать свой бизнес, используя преимущества свободной экономической зоны. В зависимости от масштабов планируемого производства мы можем разбивать эту площадь на отдельные участки - по 1-5 га и больше", - отметил Федор Колончук.

Впервые идея создания итальянского промышленного округа прозвучала около 10 лет назад. Под него выделена территория в самой перспективной инвестиционной площадке СЭЗ, где созданы все условия по инфраструктуре для потенциальных инвесторов. Сейчас здесь работают два предприятия с инвестициями из Германии, а также компании с израильским, английским, польским, российским капиталом. В 2018 году на площадке "Аэропорт" заработало новое производство итальянско-белорусского предприятия "Фриза Индастри" по изготовлению энергосберегающих элементов для торгового холодильного оборудования. На сегодня СП имеет один из самых высоких темпов роста экспорта среди предприятий СЭЗ.

СЭЗ "Брест" завершает в этом году создание инфраструктуры в итальянском промышленном округе

Первая в Беларуси свободная экономическая зона "Брест" в следующем году отметит четверть века с момента своего создания. Сегодня это 10,7 тыс. га экономического пространства, где для белорусских и иностранных инвесторов предусмотрены определенные льготы и преференции. В границы зоны включены земельные участки, расположенные в Бресте и Брестском районе, Барановичах, Пинске, Кобрине, Ганцевичах. Для привлечения новых инвесторов в СЭЗ используются также незадействованные производственные территории предприятий Брестской области.

 
Теги: Брест
 
 
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